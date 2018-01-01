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Basketbol takımının antrenmanında

Süper Lig'de ilk yarının bitmesinin ardından oyuncular tatile girerken, Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel de basketbol takımının antrenmanına katıldı

Basketbol takımının antrenmanında

Süper Lig'de ilk yarının bitmesinin ardından oyuncular tatile girerken, Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel de basketbol takımının antrenmanına katıldı

01 Ocak 2018 Pazartesi 21:23
Basketbol takımının antrenmanında
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TECRÜBELİ file bekçisi sosyal medya hesabı üzerinden Melih Mahmutoğlu ve James Nunnally ile birlikte bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı. Volkan Demirel bu fotoğrafın altına, "Antrenmansız kalmayalım" notunu düştü. Bu paylaşım dakikalar içerisinde binlerce beğeni alırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigBasketbolFenerbahçeVolkan Demirel
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