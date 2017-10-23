Başkent’te aranan 401 kişi yakalandı

ALINAN bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül günü saat 08.00’den 5 Ekim günü saat 08.00’e kadar Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında uygulama yaptı. GBT sorgusu yapılan 61 bin 888 şahıstan çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 401 şahıs yakalanırken; hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan 219 şahıs tutuklandı. 20 bin 527 otomobil kontrol edilerek, çalıntı olan 123 otomobil bulundu. 16 motosiklete ve 108 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan, 2 bin 783 şahsa da idari işlem yapıldı. Ayrıca uygulamalarda 5 adet ruhsatlı tabanca, 109 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet belgeli pompalı tüfek, 20 adet belgesiz tüfek, 32 adet kurusıkı silah, 14 adet kesici ve delici alet, bin 239 adet değişik çapta fişek, 3 kilo 911 gram uyuşturucu madde, bin 171 adet uyuşturucu hap, 35 bin 776 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.

