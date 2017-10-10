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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Başkent'te korkutan yangın

Ankara’da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Başkent'te korkutan yangın

Ankara’da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

10 Ekim 2017 Salı 18:57
Başkent'te korkutan yangın
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EDİNİLEN bilgilere göre, saat 17.30 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinin bacası alev aldı. Çatı katından yükselen dumanları gören vatandaş, olayı itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi intikal etti. İtfaiye erleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili incelemem başlattı.
 

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BaşkentAnkara
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