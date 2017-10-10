Başkent'te korkutan yangın

EDİNİLEN bilgilere göre, saat 17.30 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinin bacası alev aldı. Çatı katından yükselen dumanları gören vatandaş, olayı itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi intikal etti. İtfaiye erleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili incelemem başlattı.
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