Başkanlık için referandum tarihi belli oldu

TBMM'de Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışırken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de sivil toplum örgütleriyle, başkanlık sisteminin halka anlatılması için çalışma yürütülecek. Star gazetesinden Nevin Bilgin'in haberine göre iki koldan yürüyecek çalışmalar sonucunda uzlaşma sağlanmazsa ekim ayında referanduma gidilmesi gündemde.





AK PARTİ YOL HARİTASI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR





AK Parti, komisyonunda uzlaşma sağlanamaması halinde nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda da çalışma yürütüyor. Buna göre hem Meclis'teki matematiksel tablo, hem de partilerin başkanlık sistemine mesafeli yaklaşımı karşısında, referandum olasılığının güçlenmesi nedeniyle başkanlık sisteminin halka anlatılması konusunda çalışmalar yapılacak.





SARAY DA DEVREDE





Meclis çatısı altında Uzlaşma Komisyonu'nda bir çalışma yürütülürken, Cumhurbaşkanlığı da işin uzmanları ve sosyal taraflarla ilgili kuruluşları bir masa etrafında toplayıp paralel bir çalışma yürütecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Arama Konferansı' dediği çalışmalarla verimli bir tartışma atmosferinin oluşturması hedefleniyor.





Cumhurbaşkanlığında işin uzmanları ve sosyal taraflar ile sivil toplum kuruluşları ve düşünce kuruluşlarının temsilcileri masada olacak. Farklı tarafların yeni anayasadan beklentileri masaya yatırılacak.





UZLAŞMA KOMİSYONU TAMAM





Meclis Başkanı İsmail Kahraman, anayasa uzlaşma komisyonunun ilk toplantısı için çağrı yapacak. Komisyon buna göre ilk toplantısını gerçekleştirecek ve çalışma esaslarını belirleyecek. Süre konusunda bir takvim oluşturacak.



