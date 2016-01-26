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Başkanlık için referandum tarihi belli oldu

Meclis Uzlaşma Komisyonu, başkanlık için çalışmalarını tamamlayamazsa ekim ayında referanduma gidilecek

Başkanlık için referandum tarihi belli oldu

Meclis Uzlaşma Komisyonu, başkanlık için çalışmalarını tamamlayamazsa ekim ayında referanduma gidilecek

26 Ocak 2016 Salı 09:45
Başkanlık için referandum tarihi belli oldu
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TBMM'de Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışırken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de sivil toplum örgütleriyle, başkanlık sisteminin halka anlatılması için çalışma yürütülecek. Star gazetesinden Nevin Bilgin'in haberine göre iki koldan yürüyecek çalışmalar sonucunda uzlaşma sağlanmazsa ekim ayında referanduma gidilmesi gündemde.

AK PARTİ YOL HARİTASI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

AK Parti, komisyonunda uzlaşma sağlanamaması halinde nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda da çalışma yürütüyor. Buna göre hem Meclis'teki matematiksel tablo, hem de partilerin başkanlık sistemine mesafeli yaklaşımı karşısında, referandum olasılığının güçlenmesi nedeniyle başkanlık sisteminin halka anlatılması konusunda çalışmalar yapılacak.

SARAY DA DEVREDE

Meclis çatısı altında Uzlaşma Komisyonu'nda bir çalışma yürütülürken, Cumhurbaşkanlığı da işin uzmanları ve sosyal taraflarla ilgili kuruluşları bir masa etrafında toplayıp paralel bir çalışma yürütecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Arama Konferansı' dediği çalışmalarla verimli bir tartışma atmosferinin oluşturması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığında işin uzmanları ve sosyal taraflar ile sivil toplum kuruluşları ve düşünce kuruluşlarının temsilcileri masada olacak. Farklı tarafların yeni anayasadan beklentileri masaya yatırılacak.

UZLAŞMA KOMİSYONU TAMAM

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, anayasa uzlaşma komisyonunun ilk toplantısı için çağrı yapacak. Komisyon buna göre ilk toplantısını gerçekleştirecek ve çalışma esaslarını belirleyecek. Süre konusunda bir takvim oluşturacak.

Komisyonda AK Parti'den Cemil Çiçek, Ahmet İyimaya, Abdalhamit Gül, MHP'den Mehmet Parsak, Oktay Öztürk, Kadir Koçdemir, CHP'den Süha Aldan, Bülent Tezcan, Namık Havutça, HDP'den Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş, Garo Paylan yer alacak. HDP, Meclis Başkanı'na bir yazı göndererek komisyonda yer alacağını ve üyelerini bildirdi. 
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Son Güncelleme: 27.01.2016 01:21
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