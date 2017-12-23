Başkan'ın tokatla bayılttığı Zabıta Kenan, ilk kez konuştu!

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB ) Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin, emniyet şeridini kullandığı için bir zabıtaya arkadaşlarının önünde bağırdığı, sonra da defalarca tokat attığı, bayıltana kadar döverek şiddet uyguladığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre; televizyon kanalları ve sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası pek çok kişinin tepki gösterdiği şiddet görüntüleri üzerine İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Uysal, "Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı'nı görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar" ifadelerini kullandı.

ZABITA KENAN İLK KEZ KONUŞTU: GÖRÜNTÜLERİ HERKES GÖRDÜ, ÖTESİ YOK

Tayfun Karali'nin şiddet uyguladığı taşeron çalışan zabıta Kenan Fidan, Habertürk'e yaptığı açıklamada, ortaya çıkan görüntülerde her şeyin ortada olduğunu söyledi. Yaşananları kendisinin de tasvip etmediğini belirten Fidan, şunları söyledi: "Ben çekici şoförüyüm. Emniyet şeridini kullanarak çalışıyorum. Şerit ihlali olduğu doğru. Bu sırada da müdür görmüş. Olayın çok detayına inmek istemiyorum. Hukuki yollara başvurup başvurmayacağımı henüz bilmiyorum. Büyüklerimiz ne emrederse onu yapacağım. Görüntüleri herkes gördü. Ötesi gerisi yok. Üstlerimden aldığım talimat doğrultusunda, kamu çalışanı olduğumuz için fazla konuşamayacağım. Büyüklerimiz zaten gereğini yaptı. Haberlerde neler yazılıp çizildiyse doğrudur. Ben çekici şoförüyüm ve trafik bürolarına bağlı olarak çalışıyorum."

KARALİ'YE SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Avukat Atanur Demir, alınan İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Demir, Karali hakkında, 1.5 yıldan 3.5 yıla kadar hapis cezasının öngörüldüğü "kamu görevlisini yaralamak" ve "kamu görevlisine hakaret etmek" suçlarından soruşturma başlatılmasını talep etti.

BÜYÜKŞEHİR TV'DEN ÖĞRENDİ

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre; Uysal tarafından görevden alınan Karali, İBB'nin kurumsal künyesinden de çıkarıldı. Dövme olayı 1 hafta önce meydana gelmesine karşın, Başkan Uysal'ın gereğini neden daha önce yapmadığına ilişkin iddialarla ilgili olarak İBB yetkilileri "Biz olaydan, TV'de görüntülerin yayınlanmasından sonra haberdar olduk. Olayın bir hafta önce olduğuna ilişkin elimizde bir bilgi yok" dedi.

"HER ŞEY MEMURUN ŞİKAYETİNE BAĞLI"

CHP'li İBB Meclisi üyesi Avukat Taner Kazanoğlu, görüntülerin sadece İstanbul'da değil bütün Türkiye'de infial yarattığını belirterek, "Darp olayının tarafı olmadığı için İBB'nin şikâyetçi olması da pek mümkün gözükmüyor bana. Belediye, Daire Başkanı'nı bu olay nedeniyle memuriyetten atamaz. Ancak dayak yiyen eğer şikâyetçi olursa o zaman sonuç değişebilir. Yargılamanın sonucuna göre Daire Başkanı memuriyetten bile çıkartılabilir. Her şey, dayak yiyen memurun şikâyetine bağlı. Söz konusu Daire Başkanı'nı da tanıyorum. Üstelik kendisi de bir hukukçu" dedi.