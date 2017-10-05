Başına sıranın demiri saplandı

OLAY, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, Barış Mahallesi’nde bulunan Yahya Kemal Bayatlı İlkokulunda okuyan M.F.Y. isimli 1. sınıf öğrencisi sınıfında oyun oynadığı sırada ayağı kayarak düştü. Bu sırada başını okul sıralarının yan tarafında bulunan askı demirine çarpan küçük çocuğun başına sıra demiri saplandı. Okul öğretmenlerinin haber vermesi üzerine olay yerine hemen polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğun başına saplanan demir olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kesildikten sonra, M.F.Y. hemen ambulansa alınarak Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.