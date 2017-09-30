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Başına silikon damladı, adam öldürdü

Konya’da bir kişi iş yerinin camına silikon yaptığı sırada alt katta bulunan berberden çıkan şahsın başına silikon damlası üzerine çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Başına silikon damladı, adam öldürdü

Konya’da bir kişi iş yerinin camına silikon yaptığı sırada alt katta bulunan berberden çıkan şahsın başına silikon damlası üzerine çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü

30 Eylül 2017 Cumartesi 18:08
Başına silikon damladı, adam öldürdü
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OLAY, 28 Eylül Perşembe günü merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaaddin Paçal (39) ikinci katta bulunan iş yerinin camına silikon uygulamaya başladı. Bu sırada alt katta bulunan berber dükkanından çıkan İhsan Y.’nin başına silikon damladı. Olay üzerine Paçal özür dileyerek yanlışlıkla olduğunu söyledi. Bu sırada İhsan Y. ile yanında bulunan arkadaşı Fırat K., küfür etmeye başlayınca kavga çıktı. Fırat K. bir iş yerine sığınan Alaaddin Paçal’ı bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Konya Asayiş Şube MüdürlüğüKonya
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