Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104548
ALTIN
146.500
DOLAR
3.5716
STERLİN
4.7369
EURO
4.2012
5 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
5 Ekim 2017 Alanya -...
Trafik kazalarını azaltacak buluş
Trafik kazalarını azaltacak buluş
Instagram’dan yeni özellik! Hikayelere renk katacak
Instagram’dan yeni özellik! Hikayelere renk...
banner468

Basın toplantısında kavga çıktı!

Türk boksör Avni Yıldırım ile İngiliz boksör Chris Eubank'ın karşı karşıya geleceği boksta Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan World Boxing Super Series (WBSS) mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında olay çıktı

Basın toplantısında kavga çıktı!

Türk boksör Avni Yıldırım ile İngiliz boksör Chris Eubank'ın karşı karşıya geleceği boksta Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan World Boxing Super Series (WBSS) mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında olay çıktı

04 Ekim 2017 Çarşamba 21:42
Basın toplantısında kavga çıktı!
banner404

TÜRK boksör Avni Yıldırım ile İngiliz boksör Chris Eubank'ın karşı karşıya geleceği boksta Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan World Boxing Super Series (WBSS) mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında olay çıktı. 
 
Stuttgart'ta bulunan Le Meridien otelinde gerçekleştirilen basın toplantısına Avni Yıldırım, Chris Eubank ve her iki boksörün antrenörleri katıldı. 

Avni Yıldırım'ın antrenörlüğünü yapan eski Türk boksör Ahmet Öner ile Eubank'ın yardımcı antrenörü önce sözlü atıştı, ardından Öner, Eubank'ın hocasının üzerine yürüdü ve küfürler savurdu. 
 
Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Öner, antrenörün kendisini ırkçı sözleriyle provoke ettiğini belirtti: "İnsanların bana, ülkemize ve halkımıza saygısızlık etmelerine dayanamıyorum. Bunun Chris Eubank ile ilgisi yok. O iyi bir adam ve iyi bir mücadele gösterecek. Beni ırkçı sözleriyle provoke eden bu diğer salaktı."

Gerginlik toplantı salonunda bulunanların müdahalesiyle engellendi. Eubank'ın ekibi, güvenlik nedeniyle başka bir otele götürüldü. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Avni YıldırımChris EubankTürk Boksör Avni Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEAŞ'lı terörist İzmir'de yakalandı
DEAŞ'lı terörist İzmir'de yakalandı
Şehit savcı Kiraz cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı
Şehit savcı Kiraz cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı
2. Ordu Komutanı sınırdaki tatbikata katıldı! 17'inci günde bir ilk...
2. Ordu Komutanı sınırdaki tatbikata katıldı! 17'inci günde bir ilk...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim