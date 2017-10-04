Basın toplantısında kavga çıktı!

TÜRK boksör Avni Yıldırım ile İngiliz boksör Chris Eubank'ın karşı karşıya geleceği boksta Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan World Boxing Super Series (WBSS) mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında olay çıktı.



Stuttgart'ta bulunan Le Meridien otelinde gerçekleştirilen basın toplantısına Avni Yıldırım, Chris Eubank ve her iki boksörün antrenörleri katıldı.



Avni Yıldırım'ın antrenörlüğünü yapan eski Türk boksör Ahmet Öner ile Eubank'ın yardımcı antrenörü önce sözlü atıştı, ardından Öner, Eubank'ın hocasının üzerine yürüdü ve küfürler savurdu.



Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Öner, antrenörün kendisini ırkçı sözleriyle provoke ettiğini belirtti: "İnsanların bana, ülkemize ve halkımıza saygısızlık etmelerine dayanamıyorum. Bunun Chris Eubank ile ilgisi yok. O iyi bir adam ve iyi bir mücadele gösterecek. Beni ırkçı sözleriyle provoke eden bu diğer salaktı."



Gerginlik toplantı salonunda bulunanların müdahalesiyle engellendi. Eubank'ın ekibi, güvenlik nedeniyle başka bir otele götürüldü.

