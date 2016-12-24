Basın mensuplarına küfürlü saldırı

Basın mensupları, yangının söndürülmesinden sonra Muhtar İsmail Arı'ya, "Biz görevimizi yapıyoruz, siz de görevinizi yapın, niçin bize küfredip saldırıyorsunuz?" dediler. Arı, basın mensuplarının bu sözlerine üzerine yüksek bir sesle, "Bizin yaptığınız görev değil, burada milletin canı yanıyor. Böyle görev mi olur" dedi. Bu arada, polis mensupları sinirlenen Muhtar Arı'yı olay mahallinden uzaklaştırdı.
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