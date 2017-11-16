Başbakanlığa bağlı yardım TIR'ı Irak'ta devrildi: 2 ağır yaralı

IRAK'IN kuzeyindeki Süleymaniye kentinde, Türkiye'den giden ve yardım malzemesi taşıyan TIR devrildi.
YARDIM TIR'I KAZA GEÇİRDİ
Süleymaniye'ye bağlı Halepçe ilçesi yakınlarındaki Bamo köyüne çadır ve battaniye taşıyan Başbakanlığa bağlı AFAD TIR'ı devrildi.
2 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahale bölgede bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından yapıldı. Sağlık durumu ağır olan yaralılar, Derbendihan Hastanesine kaldırıldı.
AFAD BAŞKANI KAZA YERİNDE
Öte yandan bölgede bulunan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da kaza yerinde incelemede bulundu.
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