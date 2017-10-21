Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
22 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Ekim 2017 Alanya -...
Retina hastalıklarında erken tanı uyarısı
Retina hastalıklarında erken tanı uyarısı
Deterjan değil ama sadece 1 kapağı tüm lekeleri yok ediyor!
1 kapağı tüm lekeleri yok...
banner468

Başbakan Yıldırım'dan Danimarka Başbakanı'na sert yanıt!

Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ'da yaptığı konuşmada, Danimarka Başbakanı'nın skandal sözlerine çok sert tepki gösterdi

Başbakan Yıldırım'dan Danimarka Başbakanı'na sert yanıt!

Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ'da yaptığı konuşmada, Danimarka Başbakanı'nın skandal sözlerine çok sert tepki gösterdi

21 Ekim 2017 Cumartesi 19:03
Başbakan Yıldırım'dan Danimarka Başbakanı'na sert yanıt!
banner404

BAŞBAKAN Binali Yaldırım, "Türkiye’ye hiçbir ülke ayar veremez. Türkiye kendi kararını kendi verecek güçtedir, yetkinliktedir. AB bize laf edeceğine, kendi geleceğine baksın. Gelecek vizyonuna karar versin" dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Elazığ 6. Merkez İlçe Olağan Kongresine katıldı. Yakup Kılıç Spor Salonunda yapılan kongredeki konuşmasında 2019 yılında 3 seçim yapılacağını dile getiren Başbakan Binali Yıldırım, "Belediye, milletvekilleri ve cumhurbaşkanı seçimi yapacağız. Türkiye’nin gelecek 5 yıla damgasını vuracak kararı 2019 yılında vereceğiz. Değerli yol arkadaşlarım Türkiye’yi, Cumhuriyetimizin 100. Yılına muasır seviyesine taşıyacak kadrolar bu seçimlerde belli olacak. AK Parti’nin bugüne kadarki başarısının arkasında Ak kadınların, gençlerin, imzası vardır. Biliyorsunuz çıtayı yükselttik. Eskiden iktidar olmak için daha az oy yetiyordu. Şimdi artık seçmenin yarısından fazlasının oyunu ve desteğini almamız gerekiyor. Çıtayı biz yükselttik. Artık AK Parti kendisi ile yarışan bir parti haline geldi. 16 yıldır Ak kadrolar el ele, gönül gönüle, omuz omuza bütün zorlukları aşarak geliyor. 2002 Ak kadrolarla karanlık aydınlığa dönüştü. O gün ‘Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın, yakın ışıkları Elazığ aydınlansın’ dedik. Bugün dünyanın sayısı ülkeleri arasında Türkiye yerini aldıysa bu sizlerin alın terinin, bitmek tükenmek bilmeyen memleket sevdanızın eseridir. Bugünlere kolay gelmedik. Kötülüğü, karanlığı yenerek, ihanetleri defederek bugünlere geldik. İnaçla, imanla milletimizden aldığımız güçle bu günlere geldik" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 21.10.2017 19:15
Anahtar Kelimeler:
başbakan yıldırım dan danimarka başbakanı na sert yanıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP ilçe başkanına silahlı saldırı
MHP ilçe başkanına silahlı saldırı
Çocuklarını 20-100 TL arası kiraya veren ailelere şafak baskını!
Çocuklarını 20-100 TL arası kiraya veren ailelere şafak baskını!
Ünlü tatil beldesi için ürküten uyarı: Mühendislik hatası var, acil önlem alınmalı
Ünlü tatil beldesi için ürküten uyarı: Mühendislik hatası var, acil önlem alınmalı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim