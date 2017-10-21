Başbakan Yıldırım'dan Danimarka Başbakanı'na sert yanıt!

BAŞBAKAN Binali Yaldırım, "Türkiye’ye hiçbir ülke ayar veremez. Türkiye kendi kararını kendi verecek güçtedir, yetkinliktedir. AB bize laf edeceğine, kendi geleceğine baksın. Gelecek vizyonuna karar versin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Elazığ 6. Merkez İlçe Olağan Kongresine katıldı. Yakup Kılıç Spor Salonunda yapılan kongredeki konuşmasında 2019 yılında 3 seçim yapılacağını dile getiren Başbakan Binali Yıldırım, "Belediye, milletvekilleri ve cumhurbaşkanı seçimi yapacağız. Türkiye’nin gelecek 5 yıla damgasını vuracak kararı 2019 yılında vereceğiz. Değerli yol arkadaşlarım Türkiye’yi, Cumhuriyetimizin 100. Yılına muasır seviyesine taşıyacak kadrolar bu seçimlerde belli olacak. AK Parti’nin bugüne kadarki başarısının arkasında Ak kadınların, gençlerin, imzası vardır. Biliyorsunuz çıtayı yükselttik. Eskiden iktidar olmak için daha az oy yetiyordu. Şimdi artık seçmenin yarısından fazlasının oyunu ve desteğini almamız gerekiyor. Çıtayı biz yükselttik. Artık AK Parti kendisi ile yarışan bir parti haline geldi. 16 yıldır Ak kadrolar el ele, gönül gönüle, omuz omuza bütün zorlukları aşarak geliyor. 2002 Ak kadrolarla karanlık aydınlığa dönüştü. O gün ‘Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın, yakın ışıkları Elazığ aydınlansın’ dedik. Bugün dünyanın sayısı ülkeleri arasında Türkiye yerini aldıysa bu sizlerin alın terinin, bitmek tükenmek bilmeyen memleket sevdanızın eseridir. Bugünlere kolay gelmedik. Kötülüğü, karanlığı yenerek, ihanetleri defederek bugünlere geldik. İnaçla, imanla milletimizden aldığımız güçle bu günlere geldik" dedi.