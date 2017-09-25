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Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız rahat olsun, savaşa girmiyoruz

IKBY'deki referandumla ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlarımız rahat olsun. Savaşa girmiyoruz, nokta operasyonları yapıyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız rahat olsun, savaşa girmiyoruz

IKBY'deki referandumla ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlarımız rahat olsun. Savaşa girmiyoruz, nokta operasyonları yapıyoruz." dedi.

25 Eylül 2017 Pazartesi 11:54
Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız rahat olsun, savaşa girmiyoruz
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, televizyonların ortak canlı yayınında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yaptığı bağımsızlık referandumunu değerlendirdi. Başbakan Yıldırım, ""Vatandaşlarımız rahat olsun. Savaşa girmiyoruz, nokta operasyonları yapıyoruz. Bundan sonra muhatabımız Bağdat olacak." açıklamasında bulundu.
"BİZ SAVAŞA GİRMİYORUZ"

Biz savaşa girmiyoruz. Güvenlik tedbirimizi alıyoruz. Afrin'de bir çatışmasızlık alanı oluşturmak için adım atıyoruz. Bunları "savaş" diye nitelemek hata olur.
"İSRAİL'İN KENDİ HESAPLARI VAR"

İsrail'in kendi hesapları var. İç sorunları var. Oradan yapılan açıklamalar, kuvvetli, resmi açıklamaya dönüşmedi. Bunda şaşılacak bir şey yok. İsrail, konumunu güçlendirmek için konjonktürel açıklamaları yapıyor. Bu da dikkatlerden kaçmıyor.
"BARZANİ'NİN OTORİTE SIKINTISILARI VAR"

Barzani kişisel nedenlerle bu adımı attı. Gelecek yıllarda seçimi var ve bugüne kadar da zaten orada parlamentoyu toplayamayan bir otorite ile ilgili sıkıntıları var. Bir konsolidasyon yapma ihtiyacı duyduğunu düşünüyorum. Bir de gaz verenler var. Gaz verenler işler yolunda gitmezse hiç tanımazlar.
Türkiye daha önce de bunu söyledi. Bizim için güney karar hudutlarımızda bir statü değişikliği, yeni bir oluşum, ister Irak ister Suriye'de kabul edilemez. Bununla ilgili her türlü müdahale hakkımızı ikili ve uluslararası anlaşmalara bağlı olarak saklı tutuyoruz. ABD Başkanı, Cumhurbaşkanımız ile yaptığı toplantıda bu referandumun yapılmaması gerektiğini kamuoyuna açıkladılar ama ABD'de başka yetkililer "ertelensin" dedi. Bizim dediğimiz ne bugün ne sonra. Hiçbir şekilde meşru değildir, kabul edilemez, yapılmamalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yıldırım
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