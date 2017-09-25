Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102886
ALTIN
148.388
DOLAR
3.5402
STERLİN
4.7506
EURO
4.1742
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı artırıyor!
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı...
Böyle giyinenlere kötü haber!
Böyle giyinenlere kötü haber!
Potasyum neden gerekli?
Potasyum neden gerekli?
banner468

Başbakan Yıldırım: Üzüntümüz büyük

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından hastaneye gelen Başbakan Binali Yıldırım, milletvekili Yüksel'in hemşehrilerinin gönlüne taht kurmuş çok değerli bir insan olduğunu belirterek, "AK Parti grubu olarak milletvekilimizin vefatından dolayı üzüntümüz büyük" ifadelerini kullandı

Başbakan Yıldırım: Üzüntümüz büyük

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından hastaneye gelen Başbakan Binali Yıldırım, milletvekili Yüksel'in hemşehrilerinin gönlüne taht kurmuş çok değerli bir insan olduğunu belirterek, "AK Parti grubu olarak milletvekilimizin vefatından dolayı üzüntümüz büyük" ifadelerini kullandı

25 Eylül 2017 Pazartesi 21:32
Başbakan Yıldırım: Üzüntümüz büyük
banner404

AK Parti Gaziantep Milletvekili 55 yaşındaki Abdulkadir Yüksel, akşam saatlerinde meclisteki çalışma odasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve bazı AK Parti milletvekilleri Güven Hastanesi'ne geldi. Hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamada bulunan Başbakan Binali Yıldırım,"Gaziantep Milletvekilimiz Abdülkadir Yüksel, bugün geçirdiği kalp krizi sonrası hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Mecliste görevi başında kalp krizi geçiriyor. Hemen müdahale edilmesine rağmen maalesef hayata döndürülemedi. Çok değerli bir milletvekilimiz. Uzun yıllar doğduğu Bilecik'te belediye başkanlığı yaptı. Hemşehrilerinin gönlüne taht kurmuş çok değerli bir insandı. AK Parti grubu olarak milletvekilimizin vefatından dolayı üzüntümüz büyük. Yarın 11.00'de TBMM'de resmi tören düzenlenecek, ardından ikindi namazını müteakip doğduğu Bilecik'te toprağa verilecek" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımAbdulkadir YükselAK Parti Gaziantep Milletvekili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürü psikolojisiyle arka arkaya uçurumdan atlayan 120 keçi telef oldu
Sürü psikolojisiyle arka arkaya uçurumdan atlayan 120 keçi telef oldu
"Banker Bilo" filmi gerçek oldu
"Banker Bilo" filmi gerçek oldu
Hamile karısına işkence yapıp tüfekle vurdu
Hamile karısına işkence yapıp tüfekle vurdu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim