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Başbakan Yıldırım, mega projeleri böyle anlattı!

Görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Çırağan Sarayı balkonundan İstanbul Boğazı'nı izledi. Yıldırım, Mirziyoyev'e 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi inşaatı, TV anten kulesi, bakanlığı döneminde yapılan Marmaray ve Avrasya Tüneli projeleri hakkında bilgi verdi

Başbakan Yıldırım, mega projeleri böyle anlattı!

Görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Çırağan Sarayı balkonundan İstanbul Boğazı'nı izledi. Yıldırım, Mirziyoyev'e 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi inşaatı, TV anten kulesi, bakanlığı döneminde yapılan Marmaray ve Avrasya Tüneli projeleri hakkında bilgi verdi

26 Ekim 2017 Perşembe 19:16
Başbakan Yıldırım, mega projeleri böyle anlattı!
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda görüştüğü  Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile görüşmenin ardından balkondan  İstanbul Boğazı'nı izledi. 
 
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 45 dakika süren  görüşmenin ardından Yıldırım ve Mirziyoyev, Çırağan Sarayı'nın balkonuna geçti.
Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, balkondan İstanbul Boğazı’nı izledi. Yıldırım, Mirziyoyev'e 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi  inşaatı, TV anten kulesi, bakanlığı döneminde yapılan Marmaray ve Avrasya Tüneli  projeleri hakkında bilgi verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yıldırım
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