Başbakan Yıldırım, mega projeleri böyle anlattı!

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda görüştüğü Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile görüşmenin ardından balkondan İstanbul Boğazı'nı izledi.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 45 dakika süren görüşmenin ardından Yıldırım ve Mirziyoyev, Çırağan Sarayı'nın balkonuna geçti.

Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, balkondan İstanbul Boğazı’nı izledi. Yıldırım, Mirziyoyev'e 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi inşaatı, TV anten kulesi, bakanlığı döneminde yapılan Marmaray ve Avrasya Tüneli projeleri hakkında bilgi verdi.

