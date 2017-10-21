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Başbakan Yıldırım gazeteciler gününü unutmadı

Başbakan Binali Yıldırım Elazığ’dan ayrılmadan önce gazetecilerle bir araya gelerek günlerini kutladı

Başbakan Yıldırım gazeteciler gününü unutmadı

Başbakan Binali Yıldırım Elazığ’dan ayrılmadan önce gazetecilerle bir araya gelerek günlerini kutladı

21 Ekim 2017 Cumartesi 23:33
Başbakan Yıldırım gazeteciler gününü unutmadı
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, geldiği Elazığ'da çeşitli programlara katıldıktan sonra havalimanında kendisini gün boyunca takip eden gazeteciler ile bir araya geldi. Gazeteciler ile tek tek tokalaşıp günlerini kutlayan Başbakan Yıldırım, şeref salonunda bir süre onlarla sohbet etti.

Bugünün Dünya Gazeteciler Günü olduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Geç saatte de olsa sizinle kısa bir sohbet yapma fırsatı bulduk. Gününüzü tebrik ediyoruz. Gazetecilik önemli ve meşakkatli bir meslek. Görüyorsunuz bu siyasetçiler ve bilim adamları toplum adına kim varsa, habere konu kim varsa sizin malzemeniz. Onun için umarım bugün istediğiniz hasılatı yaptınız" dedi.

Sohbette Ağın'a yapılan köprünü özel bir köprü olduğuna değinen Yıldırım, "Onun yapımını bizzat takip etmiştim. Fakat açılışta bulunamadım. Bittikten sonra göremedim. Buraya gelmişken görelim dedik. İyi de oldu. Orada sohbet ettik. Burada üniversite, merkez ilçe kongremiz, sivil toplum örgütleri ve iş adamları ile bir araya geldik. Elazığ'ın projelerini konuştuk ve sorunlarını dinledik. Oldukça verimli bir gün geçirdik. Valilikte de bir değerlendirme yaptık. Elazığ'da yatırım yapmak isteyen iş adamları ile görüştük. Günü tamamladık gidiyoruz" diye konuştu.

Elazığ'ın Türkiye'nin mayası olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Adeta ülkemizin milli birliği, beraberliği ve kardeşliğinin timsali bir şehir. Hiç öyle etnik kökenine bakmayan, ülkenin milleti ve toprağı ile bir bütün olarak savunan bir ilimiz. Biz Elazığ'da bir destek gördük. Siyasete başladığımız günden beri destek hep artarak geldi. Yüzde 80'leri geçti. Demokratik hayatta bu kadar büyük bir destek esasında bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bu desteğin karşılığında bir hayal kırıklığı da yaşatmadık. Bunda sonrada inşallah olmaz" şeklinde konuştu.

Yıldırım, daha sonra gazetecilerle günün anısına fotoğraf çektirdikten sonra eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Ana uçağı ile Elazığ'dan ayrıldı.

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başbakan yıldırım gazeteciler gününü unutmadı
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