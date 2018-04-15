Başbakan Yıldırım'dan şehit babasına taziye telefonu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın babasını telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu.
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