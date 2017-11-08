Başbakan Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması

BAŞBAKAN Yıldırım: "(MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin seçim barajıyla ilgili sözleri) Barajın yüzde 10 olarak muhafaza edilmesinin esprisi ne, yönetimde istikrar. Yönetimde istikrar açısından barajın yüzde 10 olarak devam etmesi düşünülebilir. Ancak temsilde adalet noktasında seçim sistemi topyekun değiştirilecekse o zaman bütün bu meselelerin birlikte ele alınması gerekir." dedi.
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