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Başbakan Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması

ABD ziyareti sırasında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, seçim barajıyla ilgili olarak "Partilerden öneri gelirse konuşuruz ama bizim böyle bir vaadimiz yok" dedi. Yıldırım ayrıca "ABD ile sorunları geride bırakmak istiyoruz. FETÖ'nün iadesi talebini yineleyeceğiz" açıklamasında bulundu

Başbakan Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması

ABD ziyareti sırasında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, seçim barajıyla ilgili olarak "Partilerden öneri gelirse konuşuruz ama bizim böyle bir vaadimiz yok" dedi. Yıldırım ayrıca "ABD ile sorunları geride bırakmak istiyoruz. FETÖ'nün iadesi talebini yineleyeceğiz" açıklamasında bulundu

08 Kasım 2017 Çarşamba 19:08
Başbakan Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması
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BAŞBAKAN Yıldırım: "(MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin seçim barajıyla  ilgili sözleri) Barajın yüzde 10 olarak muhafaza edilmesinin esprisi ne,  yönetimde istikrar. Yönetimde istikrar açısından barajın yüzde 10 olarak devam  etmesi düşünülebilir. Ancak temsilde adalet noktasında seçim sistemi topyekun  değiştirilecekse o zaman bütün bu meselelerin birlikte ele alınması gerekir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımBarajı
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