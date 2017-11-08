Başbakan Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması

ABD ziyareti sırasında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, seçim barajıyla ilgili olarak "Partilerden öneri gelirse konuşuruz ama bizim böyle bir vaadimiz yok" dedi. Yıldırım ayrıca "ABD ile sorunları geride bırakmak istiyoruz. FETÖ'nün iadesi talebini yineleyeceğiz" açıklamasında bulundu