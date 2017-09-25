Başbakan Yıldırım'dan 'Dil Bayramı' mesajı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 'Dil Bayramı' dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dil, birlik ve beraberliğin temeli, kültürün ana unsurudur. Milletimizin ortak hafızasını, hatıralarını, duygu ve düşüncelerini, gelenek ve göreneklerini yansıtan bir ayna olan Türkçemiz, geçmişle gelecek arasında bir köprüdür. Dünyanın en eski dillerinden biri olan Türkçe, konuşulduğu coğrafyanın genişliği, konuşan nüfusun büyüklüğü ve kelime zenginliği açısından dünyanın en yaygın, en önemli dilleri arasında yer almaktadır. Nice mütefekkir, alim ve şairimiz yüzyıllar boyunca dilimizi nakış nakış işlemiş, Türkçe'nin gelişmesinde ve medeniyetimizin inşasında büyük pay sahibi olmuşlardır. Kardeş ülke ve toplulukları kaynaştıran Türkçe'nin bir medeniyet, edebiyat, eğitim, kültür ve bilim dili olarak geliştirilmesi ve nesilden nesile aktarılarak yaşatılması en önemli sorumluluğumuzdur. Çalışmaları ve eserleriyle topluma rehberlik yapan Türk Dil Kurumu'nun, eğitim kurumlarımızın, eğitimcilerin, yazar ve şairlerin, bilim adamlarının, sanatçıların, aydınların ve medya kuruluşlarının, dilimize sahip çıkma şuurunun toplumda yerleşmesi amacıyla gayretlerini sürdüreceklerine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle Türk Dil Bayramı'nı kutluyor, bütün vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.