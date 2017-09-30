Başbakan Yıldırım'dan Bakan Arslan'a ziyaret

BAŞBAKANLIK kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Kocaeli ziyareti dönüşünde İstanbul’da bu sabah apandisit ameliyatı olan Arslan’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Ziyarete Bilim, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı ve Kars Milletvekili Selahattin Beyribey'in de eşlik ettiği öğrenildi.
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