Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.793
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7579
EURO
4.2018
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük Burç Yorumu
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük...
1 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
1 Ekim l 2017 Alanya...
'Herkes mutlaka Hepatit C testi yaptırmalı'
'Herkes mutlaka Hepatit C testi...
banner468

Başbakan Yıldırım'dan Bakan Arslan'a ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, ameliyat geçiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı hastanede ziyaret etti

Başbakan Yıldırım'dan Bakan Arslan'a ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, ameliyat geçiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı hastanede ziyaret etti

30 Eylül 2017 Cumartesi 23:53
Başbakan Yıldırım'dan Bakan Arslan'a ziyaret
banner404

BAŞBAKANLIK kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Kocaeli ziyareti dönüşünde İstanbul’da bu sabah apandisit ameliyatı olan Arslan’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. 

Ziyarete Bilim, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı ve Kars Milletvekili Selahattin Beyribey'in de eşlik ettiği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BaşbakanBinali YıldırımUlaştırmaDenizcilik Ve Haberleşme BakanıAhmet Arslan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
81 ilde 'Bandrol 4 Operasyonu'
81 ilde 'Bandrol 4 Operasyonu'
'Bakanlık olarak girişimci destekleme merkezleri kuruyoruz'
'Bakanlık olarak girişimci destekleme merkezleri kuruyoruz'
Erdoğan, Dr. Yarımoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı
Erdoğan, Dr. Yarımoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim