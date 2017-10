Başbakan Yardımcısı Işık'tan ABD'ye Rakka uyarısı

IŞIK "Hâlâ fırsat varken burada tekrar uyarıyoruz; ABD'nin yöneticileri Rakka'nın idaresini kesinlikle PKK-PYD-YPG terör örgütüne teslim etmemelidir. PKK-PYD-YPG terör örgütünün unsurları Rakka'nın yönetiminde asla ve asla görev almamalıdır. Eğer alırsa çok daha büyük sorunların yaşanması mukadderdir" dedi.



Yalova'nın Altınova İlçesi'nde çiçeklerle karşılanan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ilçedeki tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ni ziyaret etti, cami bahçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Türbesi'nde dua okudu. Işık'a, Hersek Muhtarı ve gençleri tarafından Osmangazi Köprüsü ve 'Hersek Lagünü' temalı bir tablo hediye edildi. Işık, ardından ilçeye kazandırılacak olan Hersek sahilinde incelemelerde bulundu.



"PEK ÇOK DEVLETİN SINIRLARI ANLAMSIZ HALE GELDİ"



Işık, daha sonra Tavşanlı Beldesi'ne geçerek Tavşanlı Belediyesi Hizmet Binası'nın açılış törenine katılırken dünyanın büyük bir kaos yaşadığını söyledi. "Dünya olarak da bölge olarak da zor zamanlardan geçiyoruz. Dünya, bir belirsizlik sürecine girdi" diyen Işık, şunları söyledi:



"Yarının ne olacağına yönelik insanlarda bir güven duygusu kalmadı. Bir kıvılcımın adeta yangına döneceği, bir rüzgarın fırtınaya kasırgaya dönme ihtimalinin çok yüksek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Adeta aklını yitirmiş birisinin yapacağı bir hamlenin bir dünyayı kaosun, hatta savaşın eşiğine getirebilecek kadar kritik bir süreci yaşıyoruz. Aynı zamanda bölgede de zor bir süreç yaşıyoruz. Bölgemizde 100 yıl sonra Sykes-Picot Anlaşması’ndan sonra en büyük türbülansı yaşıyor. Pek çok devletin maalesef sınırları anlamsız hale geldi. Pek çok ülkede devlet otoritesi ortadan kayboldu. Pek çok yerde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Maalesef bu sıkıntılar, yaşanan yerlerin tam ortasında da Türkiye var. İşte, 'Zor zamanlardan geçiyoruz' derken kastım bu. Bakınız Suriye'de, Suriye topraklarının tamamında devlet otoritesinin bahsetmemiz mümkün değil. Pek çok güç Suriye'ye müdahil olma konumuna girdi."



"ÇOK DAHA BÜYÜK SORUNLARIN YAŞANMASI MUKADDERDİR"



Başbakan Yardımcısı Fikri Işık konuşmasında, Rakka'da PKK/PYD'lilerin terör örgütü elebaşı Öcalan fotoğrafları altında poz vermelerine de tepki gösterdi. Işık, şunları kaydetti:



"İşte en son Amerika Birleşik Devletleri, PYD-YPG-PKK uzantısının hakim olduğu SGD güçleriyle yaptığı Rakka operasyonunu bitirmek üzere. Biz baştan beri, bizzat kendim de Milli Savunma Bakanı olduğum dönemde muhataplarımıza, 'Bir terör örgütünü, başka bir terör örgütüne karşı kullanmak yılanla çuvala girmek gibidir, bunun sonunda mutlaka ama mutlaka sokulmak vardır. Yılanla çuvala girenin akıbetinin herhalde ne olduğunu bilmek zor olmasa gerek' dedik."



ABD'yi Rakka konusunda defalarca uyardıklarını vurgulayan Işık, konuşmasına şöyle devam etti:



"Yine defalarca ifade ettik, PKK-PYD özellikle YPG aynı terör örgütüdür. Bu YPG-PYD, PKK’nın Suriye koludur, bunlarla işbirliği yapmayın. Bunlarla işbirliği yaparsanız bölgede daha büyük sıkıntılara sebep olursunuz diye defalarca uyardık. Gerek basına açık bölümlerde gerekse yaptığımız ikili görüşmelerde bunu sürekli altını çizdik ve 'Bakınız belki DEAŞ'ı oradan temizlersiniz, elbette DEAŞ'ın orada kalması mümkün değil, kalmamalı da ama DEAŞ'ı temizlemek sorunu çözmek anlamına gelmeyecek. Siz eğer Rakka'yı, Rakka operasyonunu PYD-PKK terörist unsurlarla yaparsanız, yarın Rakka'nın idaresiyle ilgili çok büyük problemlerle karşılaşacaksınız' dedik. Ve nitekim korkulan başa gelmeye başladı. Korktuğumuz başımıza geliyor. PYD-YPG, Rakka'yı temizledikten sonra terörist başının resimlerini asıyor. Amerika da 'Biz bunu onaylamıyoruz' diyor. Israrla söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz ama hele hele şimdi yüzde 90'dan fazla yaşayanı Arap olan Rakka'yı eğer bir PYD-YPG unsuruna teslim ederseniz, idareyi o terör örgütüne verirseniz işte o zaman DEAŞ'ı temizlemiş olmakla sorunu çözmüş olmazsınız. Bilakis orada etnik bir çatışmanın fitilini ateşlemiş olursunuz. Hâlâ fırsat varken burada tekrar uyarıyoruz; Amerika Birleşik Devletleri'nin yöneticileri Rakka'nın idaresini kesinlikle PKK-PYD-YPG terör örgütüne teslim etmemelidir. PKK-PYD-YPG terör örgütünün unsurları Rakka'nın yönetiminde asla ve asla görev almamalıdır. Eğer alırsa çok daha büyük sorunların yaşanması mukadderdir."



BARZANİ'YE REFERANDUM TEPKİSİ



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye de tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Mesut Barzani'yi 'Bak yanlış bir iş yapıyorsun. Hem kendini hem de Kuzey Irak halkını hem de tüm bölgeyi yeni bir kaosun içerisine sokuyorsun. Bu referandumu yapma, bundan vazgeç. Bunun ne sana ne bölgeye ne de bütün bu coğrafya faydası olmaz. Aksine yeni kaos ortaya çıkar' diye uyardık. Buna rağmen dinlemedi. Ne oldu? Kâr mı etti, kazançlı mı çıktı? Bölgede bu işten kim kazandı. Efendim oradaki Kürtlere karşı olduğumuzu ima etmeye çalışıyorlar. Hayır, Kürtler bizim kardeşimizdir. Biz Türkiye'de de iç içe yaşıyoruz komşu olarak yaşıyoruz. Kardeş olarak yaşıyoruz, bölgede de ancak ve ancak isteğimiz Kürt kardeşlerimizin mutluluğudur huzurudur, refahıdır. Ama perşembenin gelişi de çarşambadan belli" dedi.



Işık, Kuzey Irak'taki referandumu İsrail'in ve bölgenin karışmasını isteyen güçlerin istediğini belirtti. Işık, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Bu tezgaha karşı uyanık olmak insan aklının gereği değil mi? Şimdi ne oldu? Irak Merkezi yönetimi girdi Kerkük'ten Barzani güçlerini ve diğer güçleri çıkardı. Her an bir sıkıntıyla karşılaşma ihtimali var. Hâlbuki Kerkük yüzyıllardır Türkmenlerin, Arapların, Kürtlerin kardeşçe yaşadığı bir şehirdir. Bu şehrin huzurunu niye bozuyorsunuz? Bu şehrin huzurunu bozmanın size de Irak'a da bölgeye de ne faydası var? 8-9 tane farklı etnik yapı yüzyıllarca kardeşçe yaşadı. Bu kardeşliği bozmanın kime ne faydası var? Onun için diyoruz ki; Herkes dikkatli olsun, herkes aklını başına alsın. Yarın bölgeye zarar verecek, bölgeyi içinden çıkılmaz birtakım sorunlara götürecek adımları bugün kimse atmasın. Türkiye olarak biz Irak’ın toprak bütünlüğünden yanayız. Biz istiyoruz ki Irak bir bütün olarak kalsın. Biz istiyoruz ki Suriye bir bütün olarak kalsın. Biz istiyoruz ki bölge huzurun, refahın, gelişmişliğin adresi olsun."



"TÜRKİYE ÇÖZÜM ODAKLI BİR YAKLAŞIM SERGİLİYOR"



Türkiye’nin yaşanan kaoslara karşı çözüm odaklı yaklaşım sergilediğini de belirten Işık, konuşmasını bitirirken, "Herkesin önce dönüp kendine bakması lazım. Allah, insanlara aklı, kullanmak için vermiş. Kullanılmayan akıl insana bir yüktür. Ve Cenab-ı Allah katında da sorumluluk getirir. Pek çok ayet-i kerimede 'Neden akıl etmiyorsunuz?' diye buyuruluyor. Aklımıza kullanmayacaksak bu girdabın içinden nasıl çıkacağız? Onun için özellikle bölgemizdeki gelişmelerin bir an önce akılla, suhuletle çözümü için herkesin taşın altına elini koyması artık kaçınılmaz. Bu noktada Türkiye baştan beri itidalli, dengeli ama çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyor."



Konuşmaların ardından Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek tarafından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a tablo hediye edildi. Ardından yeni hizmet binasının kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Işık, ardından karayolu ile Kocaeli'ye hareket etti.