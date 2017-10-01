Başakşehir'e İzmir havası yaradı

SÜPER Lig’de son 4 maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Göztepe’ye Medipol Başakşehir dur dedi: 1-2. Ligde son 2 haftada galibiyet alamayan turuncu-lacivertliler Göz-Göz’ü 33’te Epureanu ve 36’da Adebayor’un golleriyle yenerek yeniden çıkışa geçti, Göztepe’ye 90 artı 3’te Jahovic’in penaltı golü yetmedi. Bu sonuçla ligdeki 2’nci mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar 13 puanda kalırken, Başakşehir de 13 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'de Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.

19. dakikada gelişen Göztepe atağında rakip ceza alanı içinde Jahovic'in kafayla indirdiği topla buluşan Scarione'nin röveşatasında top üstten dışarı çıktı.



23. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan Traore'nin ortasında topa iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Tunay Torun'un kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Epureanu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.



36. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Elia'nın yaptığı ortada Kosanovic'den seken topu Adebayor ağlarla buluşturdu: 0-2.



Müsabakanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Scarione’nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbets atışta Selçuk topa hamle yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

58. dakikada Scarione’nin ceza alanı dışından çektiği şutta kaleci Volkan topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

73. dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Sol çaprazdan ceza sahasına sızan Castro’nun pasında Scarione bomboş pozisyonda topu kale yerine kaleci Volkan’a nişanladı.

84. dakikada Halil soldan ortaladı, Jahovic’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

90 artı 3. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Clichy’nin Jahovic’i düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterirken, atışı kullanan Jahovic skoru belirledi: 1-2.

SÜPER Lig’de son 4 maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Göztepe’ye Medipol Başakşehir dur dedi: 1-2. Ligde son 2 haftada galibiyet alamayan turuncu-lacivertliler Göz-Göz’ü 33’te Epureanu ve 36’da Adebayor’un golleriyle yenerek yeniden çıkışa geçti, Göztepe’ye 90 artı 3’te Jahovic’in penaltı golü yetmedi. Bu sonuçla ligdeki 2’nci mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar 13 puanda kalırken, Başakşehir de 13 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'de Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.

19. dakikada gelişen Göztepe atağında rakip ceza alanı içinde Jahovic'in kafayla indirdiği topla buluşan Scarione'nin röveşatasında top üstten dışarı çıktı.

23. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan Traore'nin ortasında topa iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Tunay Torun'un kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Epureanu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

36. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Elia'nın yaptığı ortada Kosanovic'den seken topu Adebayor ağlarla buluşturdu: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.