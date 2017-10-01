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Başakşehir'e İzmir havası yaradı

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olan Başakşehir, Adebayor ve Epureanu'nun golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golü 90+3'te penaltıdan Adis Jahovic'ten geldi

Başakşehir'e İzmir havası yaradı

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olan Başakşehir, Adebayor ve Epureanu'nun golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golü 90+3'te penaltıdan Adis Jahovic'ten geldi

01 Ekim 2017 Pazar 21:30
Başakşehir'e İzmir havası yaradı
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SÜPER Lig’de son 4 maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Göztepe’ye Medipol Başakşehir dur dedi: 1-2. Ligde son 2 haftada galibiyet alamayan turuncu-lacivertliler Göz-Göz’ü 33’te Epureanu ve 36’da Adebayor’un golleriyle yenerek yeniden çıkışa geçti, Göztepe’ye 90 artı 3’te Jahovic’in penaltı golü yetmedi.  Bu sonuçla ligdeki 2’nci mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar 13 puanda kalırken, Başakşehir de 13 puana yükseldi. 

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'de Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ilk  yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.

19. dakikada gelişen Göztepe atağında rakip ceza alanı içinde  Jahovic'in kafayla indirdiği topla buluşan Scarione'nin röveşatasında top üstten  dışarı çıktı.
 
23. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan Traore'nin  ortasında topa iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta  gitti.
 
32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Tunay Torun'un  kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Epureanu kafa vuruşuyla meşin  yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
 
36. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Elia'nın  yaptığı ortada Kosanovic'den seken topu Adebayor ağlarla buluşturdu: 0-2.
 
Müsabakanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona  erdi.
51. dakikada Scarione’nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbets atışta Selçuk topa hamle yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

58. dakikada Scarione’nin ceza alanı dışından çektiği şutta kaleci Volkan topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

73. dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Sol çaprazdan ceza sahasına sızan Castro’nun pasında Scarione bomboş pozisyonda topu kale yerine kaleci Volkan’a nişanladı. 

84. dakikada Halil soldan ortaladı, Jahovic’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

90 artı 3. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Clichy’nin Jahovic’i düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterirken, atışı kullanan Jahovic skoru belirledi: 1-2.

SÜPER Lig’de son 4 maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Göztepe’ye Medipol Başakşehir dur dedi: 1-2. Ligde son 2 haftada galibiyet alamayan turuncu-lacivertliler Göz-Göz’ü 33’te Epureanu ve 36’da Adebayor’un golleriyle yenerek yeniden çıkışa geçti, Göztepe’ye 90 artı 3’te Jahovic’in penaltı golü yetmedi.  Bu sonuçla ligdeki 2’nci mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar 13 puanda kalırken, Başakşehir de 13 puana yükseldi. 

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'de Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ilk  yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.

19. dakikada gelişen Göztepe atağında rakip ceza alanı içinde  Jahovic'in kafayla indirdiği topla buluşan Scarione'nin röveşatasında top üstten  dışarı çıktı.
 
23. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan Traore'nin  ortasında topa iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta  gitti.
 
32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Tunay Torun'un  kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Epureanu kafa vuruşuyla meşin  yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
 
36. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Elia'nın  yaptığı ortada Kosanovic'den seken topu Adebayor ağlarla buluşturdu: 0-2.
 
Müsabakanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona  erdi.

51. dakikada Scarione’nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbets atışta Selçuk topa hamle yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

58. dakikada Scarione’nin ceza alanı dışından çektiği şutta kaleci Volkan topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

73. dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Sol çaprazdan ceza sahasına sızan Castro’nun pasında Scarione bomboş pozisyonda topu kale yerine kaleci Volkan’a nişanladı. 

84. dakikada Halil soldan ortaladı, Jahovic’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

90 artı 3. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Clichy’nin Jahovic’i düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterirken, atışı kullanan Jahovic skoru belirledi: 1-2.

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Başakşehirİzmir
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