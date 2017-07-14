Başakşehir durmuyor! Bir yıldız daha...

TRANSFER sezonunun en hareketli takımlarından biri olan Medipol Başakşehir gözünü bir dönem Galatasaray’da da forma giyen genç savunmacı Jason Denayer’e dikti.



Yalçın Ayhan ve Bekir İrtegün’ün takımdan gönderilmesi ve Aurelien Chedjou’nun uzun süreli sakatlığıyla savunmanın merkezine bir oyuncu transfer etmek için derhal çalışmalara başlayan Başakşehir, Bein Sports’un haberine göre 22 yaşındaki Belçikalı stoperi listesine aldı.



Bonservisi hala Manchester City’nin elinde bulunan Denayer geçen sezon kiralık olarak Sunderland’de forma giymiş ve 27 maçta görev yapmıştı. 2015-2016 sezonunda Galatasaray forması da giyen Belçikalı, 28 karşılaşmada forma giymişti.