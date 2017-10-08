Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

BURSA'NIN merkez Nilüfer ilçesinde korkunç kaza. Olay Bursa'nın Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 02:00 sıralarında Nilüferden şehir merkezine gitmekte olan Kadir Kayalı bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile kafa tası parçalanan Kayalı metro istasyonunun merdivenlerine uçarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kullandığı motosiklet ise 40 metre uzaklıkta demir bariyerlere asılı şekilde durabildi. Devriye atan polisler tarafından fark edilen Kayalı için olay yerine ambulans gelirken Kayalının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kadir Kayalının sosyal medya hesabında kuryelik yaptığı öğrenildi. Kayalıdan geriye motosikleti ve çalıştığı işyerisindeki fotoğrafları kaldı.Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.