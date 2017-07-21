Barda silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

ALINAN bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir barda müşteri olarak bulunan Ahmet Ç. (26), Muhammet Ç. (43) ve Elif Ç. (24) ile bar çalışanları Ahmet B. (20), Mehmet Ö. (35) ve Hakan G. (20) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine müşteriler ve bar çalışanları arasında kavga çıktı. Bıçak, sopa ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada Ahmet Ç, Muhammet Ç. Elif Ç, Ahmet B, Mehmet Ö ve Hakan G. çeşitli yerlerinden yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.



Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Adana Devlet Hastanesine kaldırılan Elif Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.