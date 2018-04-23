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Barajda su çekilince, kayalıkların içinden ceset çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde, suların çekilmesiyle, kayalıkların içinde bir ceset ortaya çıktı

Barajda su çekilince, kayalıkların içinden ceset çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde, suların çekilmesiyle, kayalıkların içinde bir ceset ortaya çıktı

23 Nisan 2018 Pazartesi 15:05
Barajda su çekilince, kayalıkların içinden ceset çıktı
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DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde suların çekilmesiyle, kayalıkların içinde bir ceset ortaya çıktı. 40 ile 45 yaşları arasında bir erkeğe ait ceset, otopsi için morga kaldırılırken, kimliğinin araştırıldığı belirtildi.

40-45 YAŞLARINDAKİ ERKEK CESEDİ SUDAN ÇIKARILDI

Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'ne balık tutmak için giden vatandaşlar, kayalıklardaki bölümde bir erkek cesedi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevreyi güvenlik şeridiyle çevirerek, inceleme başlattı. 40 ila 45 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

NASIL ÖLDÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

Vücut bütünlüğü bozulmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan cesedin kime ait olduğu, cinayete mi kurban gittiği yoksa boğularak mı öldüğü araştırılıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DenizliPamukkaleRecep YazıcıoğluGökpınar Baraj Göleti
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