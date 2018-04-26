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Bar sahibinin cesedi depoda bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir bar sahibinin cesedi, parçalara ayrılıp poşete konulmuş halde barın deposunda bulundu

Bar sahibinin cesedi depoda bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir bar sahibinin cesedi, parçalara ayrılıp poşete konulmuş halde barın deposunda bulundu

26 Nisan 2018 Perşembe 15:16
Bar sahibinin cesedi depoda bulundu
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, Kızılmurat Mahallesi'nde yer alan barlar sokağında meydana geldi.

24 Nisan 2018 tarihinde eşine 'işe gidiyorum' diyerek evinden ayrılan 46 yaşındaki İbrahim Ateş, bir daha eve dönmedi. 

İddiaya göre, Ateş'in telefonundan bugün sabah saatlerinde eşi Ümmügülsüm Ateş'in cep telefonuna “İşim uzayacak. Beni merak etmeyin. Bir sorun olursa iş yerinde çalışan Mesut'a söyle. Mesut'tan başkasına güvenme” şeklinde mesaj atıldı. 
Eşinin “Neredesin” şeklinde cevap vermesi üzerine İbrahim Ateş'in telefonundan “Ankara'dayım, işim biter bitmez geleceğim, kasaya Mesut baksın” şeklinde yanıt geldi. 

Mesajlaşmaların ardından Ümmügülsüm Ateş eşini aradı ancak ulaşamadı. 

Durumdan şüphelenen Ümmügülsüm Ateş, eşinin telefonunun Mesut Sever'de olabileceği endişesiyle olayı polise haber verdi. 
İbrahim Ateş'in gidebileceği yerler konusunda araştırma yapan polis, Ateş'in sahibi olduğu barda da incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucu Ateş'in cesedi, parçalara ayrılmış halde bir poşetin içerisinde iş yerinin deposunda bulundu. 
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, firari Mesut Sever polis tarafından aranıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
MersinTarsusKızılmuratCeset
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