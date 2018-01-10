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‘Banka benim’ diyerek bankanın camı kırıp içeri girip oturdu

Adana’da bir kişi ‘banka benim’ diyerek özel bir bankanın kapısının camını kırıp içeri geçti oturdu

‘Banka benim’ diyerek bankanın camı kırıp içeri girip oturdu

Adana’da bir kişi ‘banka benim’ diyerek özel bir bankanın kapısının camını kırıp içeri geçti oturdu

10 Ocak 2018 Çarşamba 08:08
‘Banka benim’ diyerek bankanın camı kırıp içeri girip oturdu
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ADANA'DA bir kişi ‘banka benim’ diyerek özel bir bankanın kapısının camını kırarak içeri girdi.  Olay, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bankanın alarmının çalması üzerine bankaya gitti. Bankanın kapı camının kaldırım taşıyla kırıldığı gören polis içeri kontrol etmeye başladı. İçeriyi kontrol eden polis camı kıran 21 yaşındaki Hanifi Urumlu’yu bankanın üst katında otururken yakaladı.

Daha sonra yakalanan şahıs, ekip aracında oturduğu sırada polisin neden girdin sorusu üzerine “Banka benim, banka benim olduğu için geçtim oturdum. Evden kalktım geldim camı kırdım içeri girdim oturdum” diyerek polislere cevap verdi.

Polis ekipleri, şahsın hırsızlık için girip girmediği araştırmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
‘BankaAdana’
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