Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107340
ALTIN
151.347
DOLAR
3.6641
STERLİN
4.8264
EURO
4.3036
12 yıl araştırıldı, sonuçlar korkunç!
12 yıl araştırıldı, sonuçlar korkunç!
Yaşlara göre cinsel yaşam nasıl ilerler?
Yaşlara göre cinsel yaşam nasıl...
iPhone X bekleyenlere kötü haber
iPhone X bekleyenlere kötü haber
banner468

'Bana tecavüz ettiği için 36 yerinden bıçakladım'

Kayseri'de besici, 42 yaşındaki Rufan Demirci'yi 36 yerinden bıçaklayarak öldüren Afgan çoban, 17 yaşındaki N.A. ilk duruşmada cinayeti itiraf ederken ahır sahibini kendisine tecavüz ettiği için öldürdüğünü söyledi

'Bana tecavüz ettiği için 36 yerinden bıçakladım'

Kayseri'de besici, 42 yaşındaki Rufan Demirci'yi 36 yerinden bıçaklayarak öldüren Afgan çoban, 17 yaşındaki N.A. ilk duruşmada cinayeti itiraf ederken ahır sahibini kendisine tecavüz ettiği için öldürdüğünü söyledi

17 Ekim 2017 Salı 16:15
'Bana tecavüz ettiği için 36 yerinden bıçakladım'
banner404

OLAY, Pınarbaşı İlçesi Uzunyayla Şerefiye Köyü'nde geçen 25 Mart'ta meydana geldi. Yurda kaçak giren Afganistan vatandaşı N.A., ahır sahibi Rufan Demirci'yi 36 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet suçundan 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve bugün görülmeye başlanan davada Ankara Sincan Çocuk Cezaevinden Sesli ve Görüntülü (SEGBİS) ile davaya katılan N.A işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. N.A. tercüman eşliğinde verdiği savunmasında Afganistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla geldiğini anlatırken, şöyle dedi:
 
"Pınarbaşı İlçesi'ne geldiğimde Rufan Demirci beni çoban olarak işe aldı. 7 gün yanında çobanlık yaptığım Rufan Demirci bir gece beni uykudan kaldırarak bana tecavüz etti. Param olmadığı ve kimseyi tanıyamadığım için polise giderek şikayetçi olamadım.  Olay günü koyunları yaydıktan sonra ahıra döndüğümde 'Koyunlardan biri eksik, seni öldüreceğim' dedi. Ben de bunun üzerine korktum ve çalışmayacağımı söyledim. Ahırda eline aldığı bıçakla bana tecavüz etmeye kalktı. Elindeki bıçağı hamle yaparak aldım ve defalarca sapladım. Ne kadar bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Serbest kalmak istiyorum" dedi.
 
Öldürülen adamın 20 yıllık eşi Azerbaycan vatandaşı Hahujevay Demirci ise ifadesinde, olayı görmediğini söyledi. Demirci, şüphelinin cinayetten 7 gün önce çoban olarak işe girdiğini anlatırken, şöyle dedi:
 
"Evin arkasındaki çoban odasında kalıyordu. Eşimle kavga veya tartışma içerisinde hiç girmediler. Türkçe bilmediği için çok fazla  iletişim kuramıyorlardı. Evimizde kendi çocuğumuz gibi baktık. Mahkemede söylediği tecavüz iddiası yalandır en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."
 
Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi ve  genç çobanın tecavüze  uğrayıp, uğramadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na başvurulması için duruşmayı erteledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KayseriRufan DemirciTecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maden ocağından kara haber: 4 ölü, 3 yaralı
Maden ocağından kara haber: 4 ölü, 3 yaralı
Yoğun bakımda kayboldu!
Yoğun bakımda kayboldu!
Hırsız havalimanında yakayı ele verdi
Hırsız havalimanında yakayı ele verdi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim