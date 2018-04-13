Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10...
Algımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Algımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Turkcell mağazalarında yerli otomobil satılacak
Turkcell mağazalarında yerli otomobil satılacak
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

'Bana tecavüz etti' deyip iftira attı, babası öldürdü! İşte o kız için istenen ceza….

Babasının, kendisine "tecavüz" ettiğini öne sürdüğü genci öldürmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 15 yaşındaki genç kız hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hamile kaldığı uzaktan akrabasını korumak için sosyal medyada tanıştığı 16 yaşındaki Muhammed Reşit Yıldırım'a iftira attığı belirlenen genç kıza 4 yıl hapis cezası verilmesi istendi

'Bana tecavüz etti' deyip iftira attı, babası öldürdü! İşte o kız için istenen ceza….

Babasının, kendisine "tecavüz" ettiğini öne sürdüğü genci öldürmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 15 yaşındaki genç kız hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hamile kaldığı uzaktan akrabasını korumak için sosyal medyada tanıştığı 16 yaşındaki Muhammed Reşit Yıldırım'a iftira attığı belirlenen genç kıza 4 yıl hapis cezası verilmesi istendi

13 Nisan 2018 Cuma 11:57
'Bana tecavüz etti' deyip iftira attı, babası öldürdü! İşte o kız için istenen ceza….
banner404

MERKEZ Yüreğir ilçesinde, hamile kaldığı uzaktan akrabasının ismini  vermeyerek, sosyal medyada tanıştığı 16 yaşındaki Muhammed Reşit Yıldırım'ın  kendisine tecavüz ettiğini öne süren ve babasının genci öldürmesine neden olan  F.B. (15) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, koruma altında bulunduğu Hatay Çocuk Destek  Merkezi'nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan F.B. ile ilgili hazırladığı  iddianamede, zanlıya "iftira" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesini istedi.

İddianamede, F.B'nin, 8 Ağustos 2017'de annesiyle muayeneye gittiği  tıp merkezinde 7 haftalık hamile olduğunu öğrendiği, yaşının küçük olması  nedeniyle doktorlarca durumun polise bildirildiği belirtildi.

Genç kızın polise verdiği ifadesinde sosyal medyadan tanıştığı  Muhammed Reşit Yıldırım'dan hamile kaldığını iddia ettiği, şikayet üzerine  şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı, Yıldırım'ın F.B'nin babası tarafından  öldürülmesi üzerine olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar  verildiğinin anımsatıldığı iddianamede, baba E.B'nin 25 yıl hapis cezasına  çarptırıldığı kaydedildi.

“ARABADA İLİŞKİYE GİRDİK”

İddianamede, genç kızın savunmasından şu ifadelere yer verildi:

"Muhammed ile ayrıldıktan sonra uzaktan akrabam M.Ç. ile tanıştım,  sevgili olduk. 2017 yılı yaz aylarında M.Ç. ile Çatalan Köprüsü civarında arabada ilişkiye girdik. Daha sonra 7 haftalık hamile olduğumu öğrendim. Babamın, M.Ç'ye  zarar vermesinden korktuğum için Muhammed'in ismini verdim."

İddianamenin değerlendirme bölümünde de F.B'nin M.Ç. ile ilişkisinden  hamile kalmasına rağmen polise, olayla hiçbir ilgisi olmayan Yıldırım'ın ismini  vermesine değinilerek, "Bunun üzerine Muhammed Reşit Yıldırım hakkında soruşturma  başlatıldığı, bu soruşturma hakkında Yıldırım'ın öldürülmesi üzerine takipsizlik  kararı verildiği, bu şekilde F.B'nin olayla hiçbir ilgisi olmayan Yıldırım  hakkında soruşturma başlatılmasına neden olarak üzerine atılı iftira suçunu  işlediği kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos  2017'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Muhammed  Reşit Yıldırım'ın iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu  belirlemişti. İş arkadaşlarınca aynı araçla hastaneye kaldırılan Yıldırım kurtarılamamıştı.

Cinayet zanlısı olarak tutuklanan E.B, kızı F.B'nin maktulün tecavüzü  sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü. Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Kriminal  Polis Laboratuvarındaki testler sonucu mahkemeye gönderilen DNA raporunda,  sanığın kızı F.B'nin taşıdığı cenin ve maktulden alınan doku örnekleri arasında  uyum bulunmadığı kaydedilmişti.

Baba E.B'ye Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "cinayetten" suçundan 23  yıl, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçundan da 2 yıl olmak üzere 25 yıl hapis  cezası verilmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
TecavüzHatay Çocuk Destek  Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatil beldesinde yangın faciası! Otobüs, 35 yolcusu varken alev aldı
Tatil beldesinde yangın faciası! Otobüs, 35 yolcusu varken alev aldı
Otostopla Türkiye'yi gezip doğacak çocuğuna öğüt topluyor
Otostopla Türkiye'yi gezip doğacak çocuğuna öğüt topluyor
Bahşiş yüzünden katledilen genç, ölmeden önce annesine 100 TL bırakmış
Bahşiş yüzünden katledilen genç, ölmeden önce annesine 100 TL bırakmış

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim