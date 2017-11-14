Balona röveşata atan adamın kim olduğu ortaya çıktı

AİLESİNİN 25 Ağustos'da kayıp başvurusunda bulunduğu gencin, 11 Ekim'de Ankara 'da bulunduğu ancak polise, "Kayıp değilim, burada çalışıyorum. Ailemle görüşmek istemiyorum" dediği kaydedildi. Videonun sosyal medyada yayımlanmasının ardından büyük merak uyandıran gencin kimliğinin, ailesinin görüntüyü paylaşan kuyumcu Güray Başak'a ulaşmasıyla ortaya çıktığı bildirildi. Aile, tekrar görmeleri halinde kuyumcudan kendilerini aramasını rica ettiği öğrenildi

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