Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107614
ALTIN
172.142
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5689
EURO
4.9000
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Uzun iş saatleri kaygı ve stresi artırıyor
Uzun iş saatleri kaygı ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Balkondan girdiği evde dehşet saçtı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki eve merdiven dayayarak balkondan giren şahıs, aşkına karşılık vermediğini öne sürdüğü kadını uyurken tüfekle vurarak öldürürken, kızını da ağır yaraladı

Balkondan girdiği evde dehşet saçtı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki eve merdiven dayayarak balkondan giren şahıs, aşkına karşılık vermediğini öne sürdüğü kadını uyurken tüfekle vurarak öldürürken, kızını da ağır yaraladı

29 Nisan 2018 Pazar 19:02
Balkondan girdiği evde dehşet saçtı
banner404

OLAY, saat 03.00 sıralarında İzmir'in Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi'nde dört katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Mustafa K. (55), aşkına karşılık vermediğini ileri sürdüğü 55 yaşındaki Vicdan Övetçi'nin yaşadığı binaya merdiven dayayarak balkondan eve girdi. Mustafa K., av  tüfeğiyle aynı odada uyuyan Vicdan Özetçi ve kızı Hülya Özetçi'ye (37) birer el ateş edip kaçtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, iki kadının göğüslerinin sağ kısmından vurulduklarını belirledi. Anne-kız, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki çocuk annesi Vicdan Özetçi doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamazken, durumu ağır olan kızı Hülya Özetçi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Daha önce şikayette bulunmuş 
 
Bayındır'ın kırsal Çırpı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan Vicdan Özetçi'nin 2 ay önce buradan ayrılıp, Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir çocuk annesi kızı Hülya Özetçi'nin yanına yerleştiği öğrenildi. Vicdan Özetçi'nin aşkına karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığına bir süre önce şikayette bulunduğu da öğrenildi. Öte yandan cinayet zanlısı Mustafa K.'nın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı tehdit içerikli yorumlar dikkat çekti.
 
Polis, Mustafa K.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BalkonApartman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Kayıp genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Kayıp genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Uzmanlardan deprem ile alakalı korkutan uyarı!
Uzmanlardan deprem ile alakalı korkutan uyarı!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim