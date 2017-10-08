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Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun'da evinin 2. katındaki balkondan düşen 57 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti

Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun'da evinin 2. katındaki balkondan düşen 57 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti

08 Ekim 2017 Pazar 19:24
Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
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OLAY, saat 16.30 sıralarında 467 Evler mevkiinde bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. İddialara göre, temizlik için apartman dairesine gelen 44 yaşındaki Zehra Y., bir süre sonra temizliğe başladı. Dairenin balkon bölümündeki plastik doğramayı ve camlarını silen Zehra Y., bilinmeyen bir sebeple dördüncü kattan aşağıya düştü.
 
Gürültüye koşan çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın, ambulansla yaralıyı Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
 
Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zehra Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de olayın yaşandığı apartman dairesinde inceleme yaptı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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