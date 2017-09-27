Balık avlamaya gitti, el bombası buldu

MERKEZE bağlı Gümüşler Barajı’na giderek balık avlamak isteyen Yalçın Demirbaş, balık avladığı noktanın hemen yakınında patlamamış el bombası buldu. El bombasını gören Demirbaş, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek, el bombasını bulunduğu yerden kontrollü bir şekilde aldı. Jandarma tarafından gerekli işlemlerin yapılmasının ardından el bombası ekipler tarafından imha edilmek üzere götürüldü. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Patlamamış el bombası bulan Yalçın Demirtbaş ise sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, bulduğu el bombası hakkında görüşlerini paylaştı.