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Baldızıyla aşk yaşayan arkadaşı, kardeşiyle yazışınca kurşun yağdırdı

Konya'da stadyum otoparkında baldızıyla birlikte yaşayan iş arkadaşının kendi kız kardeşiyle aşk mesajlarını yakalayan genç, kurşun yağdırdı. Saldırganın iş arkadaşı öldü, baldızı ve kız kardeşi yaralandı

Baldızıyla aşk yaşayan arkadaşı, kardeşiyle yazışınca kurşun yağdırdı

Konya'da stadyum otoparkında baldızıyla birlikte yaşayan iş arkadaşının kendi kız kardeşiyle aşk mesajlarını yakalayan genç, kurşun yağdırdı. Saldırganın iş arkadaşı öldü, baldızı ve kız kardeşi yaralandı

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:30
Baldızıyla aşk yaşayan arkadaşı, kardeşiyle yazışınca kurşun yağdırdı
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KONYA'DA Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında kardeşi Sevgi A. (23) ve baldızı Ceylan P.'yi (29) tabancayla yaralayan, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli'yi (31) de öldüren Fevzi A.. (34), Cihanbeyli ilçesinde yakalandı. Fevzi A.'nın, Yaşar Telli ile kız kardeşinin aşk yazışmalarını gördüğü, çıkan tartışma sonrası olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

BALDIZIYLA BERABER YAŞAYAN ARKADAŞINI ÇAĞIRDI

Merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında meydana gelen olayda, inşaat işçisi 1 çocuk babası Fevzi A., dini nikahla evli olan kardeşi Sevgi A. ve baldızı Ceylan P.'yi yanına alıp, 06 BG 386 plakalı otomobiliyle stadyumun açık otoparkına geldi. Ardından da baldızı Ceylan P.'nin birlikte yaşadığı 3 çocuk babası meslektaşı Yaşar Telli'yi çağırdı.

KIZ KARDEŞİNE, BALDIZINA, İŞ ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Bir süre sonra Yaşar Telli de geldi. Fevzi A., Telli'ye, "Baldızımla birliktesin. Üç çocuğunuz var. Kız kardeşimle de mesajlaşmalarını yakaladım. Niye böyle yaptın" diye sorunca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerini Fevzi A., Telli'ye, baldızı ve kardeşine tabancayla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ARKADAŞI ÖLDÜ, BALDIZI VE KIZ KARDEŞİNİN DURUMU AĞIR

Vücudunun 4 kurşun isabet eden Telli, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Tedavileri süren Sevgi A. ve Ceylan P.'nin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA "YA CAN ALACAĞIM, YA CANIMDAN OLACAĞIM"

Olayın ardından tabancasını otomobilin üzerinde bırakıp kaçan Fevzi A., bugün Cihanbeyli ilçesinde polis tarafından yakalandı. Fevzi A.'nın olaydan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından "Ben bazılarına uyarımı yaptım. Bundan bir sene önce. Bu mesaj bu profilde kalsın. Bir dahasında ya can alacağım, ya canımdan olacağım. Sıkıntı yok. Sağlığını düşünen, sağlığından olmazdı. Bu her iki taraf için geçerli sayın bayım" mesajını paylaştığı görüldü. Cinayetin ardından ise "Çoğunuzu seviyorum Allah'a emanet olun. Ben dedim ki yapmayın" diye mesaj yayınladı.

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KonyaBaldızAşk
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