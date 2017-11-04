Bakımını yaptığı lastik bomba gibi patladı

EDİNİLEN bilgilere göre, Karasu ilçesinde bulunan bir inşaat firmasının şantiyesinde lastik ustası olarak çalışan Süleyman Ölmez isimli bir kişi bakımını yaptığı lastiğin patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı. Ölmez’in yanında bulunan bir kişi de neye uğradığını şaşırarak panik içerisinde yardım çağırmaya koştu. Ağır şekilde yaralanan Ölmez olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk olarak Karasu Devlet Hastanesi daha sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Talihsiz adamın geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ölmez'in lastik başına gitti çalışmaya başladığı sırada patlamanın gerçekleştiği gözüküyor.
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