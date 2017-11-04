Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.807
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0836
EURO
4.4971
Facebook'a yepyeni özellik geliyor!
Facebook'a yepyeni özellik geliyor!
5 Kasım 2017 Alanya- Antalya Hava Durumu
5 Kasım 2017 Alanya- Antalya...
WhatsApp mesajlarını silseniz de o izler kalıyor
Mesajlarını silseniz de o izler...
banner468

Bakımını yaptığı lastik bomba gibi patladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi, bakımını yaptığı lastiğin patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Bakımını yaptığı lastik bomba gibi patladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi, bakımını yaptığı lastiğin patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

04 Kasım 2017 Cumartesi 18:34
Bakımını yaptığı lastik bomba gibi patladı
banner404

EDİNİLEN bilgilere göre, Karasu ilçesinde bulunan bir inşaat firmasının şantiyesinde lastik ustası olarak çalışan Süleyman Ölmez isimli bir kişi bakımını yaptığı lastiğin patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı. Ölmez’in yanında bulunan bir kişi de neye uğradığını şaşırarak panik içerisinde yardım çağırmaya koştu. Ağır şekilde yaralanan Ölmez olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk olarak Karasu Devlet Hastanesi daha sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Talihsiz adamın geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ölmez'in lastik başına gitti çalışmaya başladığı sırada patlamanın gerçekleştiği gözüküyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SakaryaKarasu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nişanlısını görmeye giderken kaza yaptı: 9 yaralı
Nişanlısını görmeye giderken kaza yaptı: 9 yaralı
Pompalı tüfekle kahveyi taradı: 2 yaralı
Pompalı tüfekle kahveyi taradı: 2 yaralı
Torununun düğününe gelmeyince öldüğü ortaya çıktı
Torununun düğününe gelmeyince öldüğü ortaya çıktı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim