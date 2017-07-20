YENİ kabinenin açıklanmasının ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri gerçekleşiyor. Başbakan Yardımcılığı'na getirilen Fikri Işık, görevi Numan Kurtulmuş'tan devraldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Jülide Sarıeroğlu ise, görevi Mehmet Müezzinoğlu'ndan devraldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atanan Numan Kurtulmuş da görevi Nabi Avcı'dan devraldı.Başbakan Yardımcılığına getirilen Hakan Çavuşoğlu, görevi Veysi Kaynak'tan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na getirilen Osman Aşkın Bak da görevi, Akif Çağatay Kılıç'tan, Başbakan Yardımcılığına getirilen Recep Akdağ, görevi, Tuğrul Türkeş'ten devraldı.

AKDAĞ, GÖREVİ TÜRKEŞ'TEN DEVRALDI

Recep Akdağ'ın konuşmasından satır başları; "Türk tarihinin değişeceğini hissettiğimiz için hemen o çatı altına geldik. 15 sene geçti, dile kolay. Koskoca AK Parti gemisinin içinde yolumuza devam ediyoruz. Birisi hareket ettiğimi, o da ona göre hareket ediyor. AK Parti bayrağı altında yerlerimiz pozisyonlarımız değişiyor ama hepimiz aynı geminin içindeyiz. Sizinle aynı kabinede çalışmış olmaktan da mutluluğumu ifade etmek isterim. Bakanlar Kurulu aslında bir mektep."ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİMÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Jülide Sarıeroğlu, görevi Mehmet Müezzinoğlu'ndan devraldı.Sarıeroğlu'nun açıklamalarından satır başları;"Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Önümüzdeki dönemin hayırlarla sürmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kapsama alanı çok geniş, 80 milyon vatandaşımızın hem dününü hem bugününü ilgilendiren, insana dokunan bir bakanlığın sorumluluğunu aldığımın bilincinde olduğunu belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Başbakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki zorlu dönemde de desteklerini esirgememesini rica ediyorum. Birçok çalışma arkadaşımızı da tanıyorum." 26 SENE SONRA YENİDEN"26 sene sonra tekrardan bir kadın bakanla bakanlığımız buluşmuş olacak. Bu anlamda da sorumluluğumun çok yüksek olduğunu biliyorum. Bizler siyasette kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları için çok büyük çabalar sarfettik. Rabbim mahçup etmesin. Makamlar mevkiler geçici, bunun bilincinde olan bir insanım.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU, GÖREVİ VEYSİ KAYNAK'TAN DEVRALDI

Başbakan Yardımcılığına getirilen Hakan Çavuşoğlu, görevi Veysi Kaynak'tan devraldı. Kaynak, konuşmasında Gümülcine doğumlu olan Hakan Çavuşoğlu için Balkan Türklerinin sorumluluğunun üzerinde olacağını söyledi. Kaynak, "Somali'de, Yemen'den, Gazze'de, ihtiyaç duyulan her yerde Türkiye insan yardımları ile var olmaya devam etti. Dost, akraba, gönül coğrafyamızda hizmetler üretmeye devam etti. İnşallah bu aksamadan devam edecektir" dedi. Hakan Çavuşoğlu, "Hizmet etmek onurların ve şereflerin en önemlisi. Bugün de böyle bir görev nasip oldu. Ben bu vesile ile sayın Bakanıma yapmış olduğu görevler için çok çok teşekkür ediyorum. Bu görevi veren sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza çok çok teşekkür ediyorum. AK Parti bütün kadrolarıyla beraber bu ülkenin birliği, beraberliği adına çok önemli görevler ifa ediyorlar. Bizde makam ve mevkiler milletimize hizmete noktasında bir araçtan ibarettir" açıklamasında bulundu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM

Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atanan Numan Kurtulmuş da görevi Nabi Avcı'dan devraldı. Kurtulmuş, "Bu bayrak değişiminin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Nihayet bu makamlar gelip geçicidir." dediKURTULMUŞ-IŞIK ARASINDA DEVİR TESLİMNuman Kurtulmuş, Başbakan Yardımcılığı görevini Fikri Işık'a devretti.FETÖ'nün ABD'nin terör raporunda yer almasına ilişkin değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Önünde sonunda ABD, hem FETÖ konusunda hem PYD/PKK konusunda bizim söylediğimiz noktaya gelecek. Bunu, bizim söylediğimiz noktaya gelmekte olduklarının bir işareti olarak kabul ediyoruz" dedi.Numan Kurtulmuş, dün kabinede yapılan değişiklik üzerine Başbakan Yardımcılığı görevini Fikri Işık'a devretti. Çankaya Köşkünde yapılan devir teslim töreninde konuşan Kurtulmuş, bu tür görev değişimlerinin siyasetin gereği olduğunu belirterek, "Kendisi siyasetin hükümetin içerisinde bulunan bir arkadaşımız. Kendisine yardımcı olmak için hazırız. Siyasette bu tür görev değişimleri siyasetin doğası gereğidir. Mühim olan Türkiye'nin ortak hedeflerinde güçlü bir şekilde bulunabilmektedir" ifadelerini kullandı.Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti'nin iktidara geldiğinden bugüne kadar Türkiye'de büyük değişimlere imza atmış bir hareket olduğunu anlatarak, "Bu kadronun içinde yer almak hepimiz için onur ve bahtiyarlık. Şahsım olarak 25 Aralık 2013 tarihinde, 17-25 Aralık sürecinin arkasından Bakanlar Kurulu'nda yer almak benim için büyük bir onur ve bahtiyarlıktı. Bugüne kadar başarıyla hizmet eden değerli başbakan yardımcımızdan bayrağı devralıyoruz. Kendisi, duruşuyla, meselelere hakimiyeti, engin tecrübesiyle ama en önemlisi dava adamlığıyla her zaman örnek aldığımız, sevdiğimiz bir büyüğümüz" şeklinde konuştu."İnsan hayatında gerçekten 'ben halkıma, milletime bu hizmeti yaptım' diyebilmek için önemli fırsatlardır" diyen Işık, "Sayın Başbakan Yardımcımızdan böyle bir görevi devralmak benim için büyük bir sorumluluk. Çıtayı aşağı düşürmemek, mümkünse yukarı çıkarmak, bu bizim birinci önceliğimiz. Kendisinin bilgisinden, biriminden ve tecrübesinden her zaman istifade edeceğiz. Kendisine yeni görevinde de Allah'tan muvaffakiyetler de diliyorum" açıklamasında bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM

Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı görevini Ahmet Demircan'a devretti. Akdağ, "İkimiz de aynı fakülteden mezunuz. Erzurum Atatürk Üniversitesinden mezunuz. Ayrıca basına biraz yansıdı ama ikimiz de 6 çocuğa sahibiz" dedi.Kabine revizyonu sonrasında Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı görevini Ahmet Demircan'a devretti. Devir teslim töreni sırasında konuşan Akdağ, "Biz hükümet olarak vatandaşın kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçüyoruz. Sağlık hizmetleri 2002 yılında yüzde 39 memnuniyet alırken, şimdilerde yüzde 75,5 bir memnuniyet oranını yakalamış durumdayız" ifadelerini kullandı.Akdağ, yaşam koşulları ile birlikte hastalıkların da değiştiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:"İhtiyaçların değiştiğini fark ettik. Hastalık yükümüz değişti. Eskinden çocukların, ishalden, kızamıktan kaybedildiği, anne ölüm oranlarının çok yüksek olduğu, zatüreden, veremden tifodan, sıtmadan insanlarımızın kaybedildiği bir ülkeydik. Bu tamamen değişti. Hastalık yükümüz hem azaldı. Ama bir taraftan da vasfı değişti. Şişmanlık, hareketsizlik, sigara, bunlara bağlı şeker ve kalp hastalıkları ön plana çıktı. 2017 yılının başından itibaren de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatları ile sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini başlattık. İyi bir stratejik plan hazırladık. Aşağı yukarı 10 ay çalıştık. Şimdi bütün bu AK Parti hükümetlerimizin oluşturduğu mirası değerli bakanımıza emanet etmek üzere buradayız."Türkiye'nin sağlık alanında bütün dünya ülkelerine model olma özelliğine sahip ülke olduğunu ifade eden Akdağ, "Bir taraftan da vatandaşımızın çok daha kaliteli hizmet almasını sağlayacak. Yeni bir dönemi Sayın Bakanımızla oluşturmuş olacağız" dedi.

"İKİMİZ DE 6 ÇOCUĞA SAHİBİZ"

Akdağ, Sağlık Bakanlığı görevini yürütecek olan Ahmet Demircan ile ortak özelliklerinin bulunduğunu kaydederek, "İkimiz de aynı fakülteden mezunuz. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden mezunuz. Ayrıca basına biraz yansıdı ama ikimiz de 6 çocuğa sahibiz. Dolayısıyla şöyle bir takım geyikler dönmeye başladı sosyal medyada; 'Sağlık Bakanı olmak için 6 çocuğa sahip olmak lazım' diye. Aslında çok çocuk sahibi olmanın insanı yetiştiren bir tarafı var. Çocuk sahibi olan herkes bunu bilir. Her çocuk kendi başına bir dünya" açıklamasında bulundu.Görevi devralan Ahmet Demircan ise, "Bütün canlıların en önemli özelliklerinden biri kendilerini yenilemeleridir. Elbette biz canlı bir toplumuz. Dönüşüm içerisinde olan bir milletiz. Gelişim içinde olan bir milletiz. Bu dönüşümü üç temel üzerinde oturttuk. Sistemde dönüşüm, zihniyette dönüşüm ve uygulamadaki dönüşüm. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek insan merkezli bir dönüşümle yola çıktık. Sonradan onun gerektirdiği sistemi inşa ettik ve o sistemi zamanın gerektirdiği şekilde de yeniliyoruz. O yenileme sadece sağlıkta değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi gelişmesi de adım adım yenileniyor. Yapmış olduğumuz referandumda sistemimizi yeniden geliştirdik. Bu yeni sisteme uygun gelişim adımları atılıyor. Sağlıkta da aynı adımlar atılıyor" değerlendirmesinde bulundu.