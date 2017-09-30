'Bakanlık olarak girişimci destekleme merkezleri kuruyoruz'

BAKAN Elvan, partisinin Toroslar İlçe Kongresinin ardından bir dizi açılış yapmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne geçti. Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın da eşlik ettiği Elvan, kapıda Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı tarafından karşılandı.

Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan ve Mersin’de ilk olma özelliğini taşıyan Göz Bankası ile ikinci özel yataklı servis ve merkezi dersliklerin açılışları için düzenlenen törende konuşan Bakan Elvan, Göz Bankası’nın, Mersin’in ‘sağlık şehri’ kimliğini daha da pekiştireceğini söyledi. Mersin’in, Akdeniz havzasının en önemli sağlık merkezlerinden biri konumuna geldiğini vurgulayan Elvan, “Özellikle Şehir Hastanemizin açılışı, arkasından Tıp Fakültemize yönelik yaptığımız yatırımlar, başlamış olduğumuz Onkoloji Hastanesi yatırımları ki, gerekli ödenekleri gönderdik, inşallah önümüzdeki süreçte Mersin’imiz sadece Çukurova Bölgesi değil, Türkiye’miz için önemli sağlık merkezlerinden birisi olacak” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTELERİMİZİN STANDARDINI DAHA DA YÜKSELTMEK ZORUNDAYIZ”

Mersin Üniversitesi’nin ihtiyacı ne ise o ihtiyacı karşılama yönünde çaba sarf ettiklerinin altını çizen Elvan, bugüne kadar da Kalkınma Bakanı olarak her türlü desteği verdiğini, vermeye devam de edeceğini ifade etti. Üniversitelere yönelik düşüncelerini de aktaran Elvan, 81 ilde üniversite olduğunu anımsatarak, “Ancak, bundan sonraki süreçte niteliğe daha fazla önem vermek durumundayız. Üniversitelerimizin standardını daha da yükseltmek zorundayız. Bir üniversite yöneticisinin, ‘Ben üniversitemin uluslararası sıralamada durumu şuydu şuraya yükselttim’ demesi gerekir. Diğer taraftan özellikle master ve doktora programlarının çok daha yoğun bir şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Mersin Üniversitemizde 50 bin öğrenci var, ancak üniversite olarak mutlaka bir hedef koymalısınız. Öğrencileriniz en az yüzde 25’i master ve doktora öğrencisi olmalı. Gerçek anlamda bir araştırma üniversitesi olmasını istiyorsak, mutlaka araştırmaya daha fazla emek sarf etmek durumundayız, daha fazla öğrenciyi özellikle ihtisas gerektiren alanlarda yerleştirmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

“Başarı sizin elinizde, biz her türlü imkanı sizlere sunmaya hazırız” diyen Elvan, üniversite öğretim üyelerinden özellikle araştırma alanında proje üretmelerini istedi. Bakanlık olarak özellikle nanoteknoloji, biyoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlara yoğunlaşılmasını istediklerini belirten Elvan, “Özellikle yoğun olarak ithal ettiğimiz yüksek teknolojili ürünlerin ülkemizde daha fazla üretilmesini arzu ediyoruz. Bu noktada da araştırma ve geliştirme yatırımlarına desteğimiz yoğun bir şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.

“BAKANLIK OLARAK GİRİŞİMCİ DESTEKLEME MERKEZLERİ KURUYORUZ”

Bir başka sorun alanı, mesafe kat edilmesi gereken alanın ise ortaya konulan, prototipi geliştirilen, patenti alınan bir ürünün ticarileştirilmesi olduğunu söyleyen Elvan, bu noktada güçlü, somut adımların atılması gerektiğini kaydetti. 2018 yılından itibaren ticarileşmeye yönelik yapılan çalışmalara destek vereceklerini bildiren Elvan, şunları söyledi:

“Türkiye olarak en fazla gurur duyduğumuz alanlardan biri genç ve dinamik bir nüfusumuzun olması. Bu genç ve dinamik nüfus, yüksek bir girişimcilik yeteneğine sahip. Girişimcilik ruhu oldukça güçlü bir milletiz. Biz bunu da değerlendirmek durumundayız. O gençlerimizi yüksek teknolojili alanlara kanalize edip, ülkemiz için üretken olmaları konusunda çaba sarf etmeliyiz. Bu çerçevede biz de Bakanlık olarak Girişimci Destekleme Merkezleri kurulmasına yönelik bir program başlattık. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz Bölgelerimizde bu tür Girişimci Destekleme Merkezleri kuracağız.

Bu merkezlerden biri de Mersin’de, Mersin Üniversitemizde olacak. Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum, yerle ilgili problem halledildi. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte böyle bir merkezi burada kuracağız. Mentörlerin, koçların eğitimi sağlanacak. Orada yöneticilik yapacak olan kişilerin eğitimi yapılacak. Üniversite öğrencilerimizin, hatta üniversite sonrası kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin önünü açacak olan bir program. Genç Girişimci Merkezi üniversitemiz bünyesinde kurulacak, 2018 yılında faaliyete geçireceğiz ve gençlerimize her türlü hizmeti sunacağız. gençlerimizin şirket kurmalarından muhasebe işlemlerine, kendi projelerini geliştirmeleri için gerekli donanıma kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız ve bu gençlerin kendi işlerini kurmalarının önünü açacağız. Kısacası iş arayan değil, işveren gençler yetiştireceğiz bu merkezimizde. Bir bütün olarak bu merkezimize sahip çıkmalıyız, yeni alanlarda bu gençlerimizi iş dünyasına sürmeliyiz.”

Sadece Mersin’de değil, Adana’da, Erzurum’da, Malatya’da, Diyarbakır’da da Girişimci Destekleme Merkezleri kuracaklarını belirten Elvan, bunun ikinci aşamasının da lise, ortaokul, hatta ilkokul öğrencilerine yönelik bölümler açacakları bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından Elvan, protokol üyeleri ile birlikte yeni birimlerin açılışını yaparak, incelemelerde bulundu.