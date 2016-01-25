Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Bakanlık Alevilik için harekete geçti

Adalet Bakanlığı bünyesinde "Alevilik" ile ilgili çalışma yapmak ve Alevi temsilcilerinin görüşlerini almak üzere çalışma grubu oluşturulduğu öğrenildi

Bakanlık Alevilik için harekete geçti

Adalet Bakanlığı bünyesinde "Alevilik" ile ilgili çalışma yapmak ve Alevi temsilcilerinin görüşlerini almak üzere çalışma grubu oluşturulduğu öğrenildi

25 Ocak 2016 Pazartesi 18:13
Bakanlık Alevilik için harekete geçti
banner404
EDİNİLEN bilgiye göre, Ak Parti seçim beyannamesinin yanı sıra Hükümet Programı ve 64. Hükümetin Eylem Planı'nda yer alan "Geleneksel irfan merkezleri ve cemevleri" konusunda bakanlıkça bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ'ın talimatıyla, Müsteşar Yardımcısı başkanlığında hukuki alt yapının oluşturulması için çalışma grubu oluşturuldu.

 Alevi sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşları ve önde gelen temsilcileriyle görüşecek grubun 5 ayrı oturum halinde yapacağı çalışmalarla görüş ve önerileri de alacağı bildirildi.

  Alevilikle ilgili çalışmalar

 AK Parti hükümetleri döneminde Alevilik ile ilgili Faruk Çelik'in Devlet Bakanlığı döneminde çalışmalar başlatılmış ve 7 ayrı Alevi Çalıştayı yapılmıştı. Bekir Bozdağ'ın Başbakan Yardımcılığı döneminde de çalışmalar sürdürülmüştü. 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 25.01.2016 18:15
Anahtar Kelimeler:
Bakanlık Alevilik Için Harekete GeçtiAdalet Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İşkence gördü, sakat kaldı! Okurken kanınız çekilecek…
İşkence gördü, sakat kaldı! Okurken kanınız çekilecek…
Mahkeme kararını duyan baba kalp krizi geçirip öldü
Mahkeme kararını duyan baba kalp krizi geçirip öldü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim