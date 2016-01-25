Bakanlık Alevilik için harekete geçti

EDİNİLEN bilgiye göre, Ak Parti seçim beyannamesinin yanı sıra Hükümet Programı ve 64. Hükümetin Eylem Planı'nda yer alan "Geleneksel irfan merkezleri ve cemevleri" konusunda bakanlıkça bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ'ın talimatıyla, Müsteşar Yardımcısı başkanlığında hukuki alt yapının oluşturulması için çalışma grubu oluşturuldu.





Alevi sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşları ve önde gelen temsilcileriyle görüşecek grubun 5 ayrı oturum halinde yapacağı çalışmalarla görüş ve önerileri de alacağı bildirildi.





Alevilikle ilgili çalışmalar





AK Parti hükümetleri döneminde Alevilik ile ilgili Faruk Çelik'in Devlet Bakanlığı döneminde çalışmalar başlatılmış ve 7 ayrı Alevi Çalıştayı yapılmıştı. Bekir Bozdağ'ın Başbakan Yardımcılığı döneminde de çalışmalar sürdürülmüştü.