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Bakan Yılmaz: 20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız" dedi.

Bakan Yılmaz: 20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız" dedi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:34
Bakan Yılmaz: 20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız
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TBMM Genel Kurulu'nda Yüksek Öğretim Kurulu Kanun Tasarısı görüşmeleri devam ediyor. Milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

"20 bin öğretmenimizin mülakatı devam ediyor, 5 bin öğretmenimizin de duyurusunu çıktık. Beş yıllık prim ödeme şartı aradığımızdan, 8 Haziran'da da okullar bittiğinden, o gün itibarıyla prim ödeneceğinden bir hak kaybı da olmasın diye 5-8 Haziran itibarıyla müracaat edenler arasından da 5 bin alacağız. Eğer 5 bini tamamlayamazsak geri kalanları da 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecekler, o KPSS esas alınarak bu 5 bin rakamını tamamlayacağız, 20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız. Bu ana kadar atadığımız 584 bindi, 24 bin öğretmen ataması daha koyarsak 600 binin üzerinde bir öğretmen. Biz geldiğimizde öğretmen sayısıysa 500-512 bin civarlarındaydı. Dolayısıyla da gidin bakın bugün gördüğünüz her 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atanmıştır."

Öğretmenlerin önemine işaret eden Yılmaz, "Öğretmen çok şeydir. Akıllı tahta öğrenciye bir şey öğretmez; dört duvar, bir çatı, bir duvar öğrenciye bir şey öğretmez. Eğer öğrenciye bir şey öğretilecekse öğretmenlerimiz öğretecektir. Ve şunu inanarak söylüyorum: Avrupa'dan eğitim açısından hiçbir alanda geri değiliz ama bir alanda geriliğimiz var, o alandaki geriliğimiz de ilkokula, ortaokula, liseye ve devamına da etki ediyor. Nedir o? Okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitimdeki bilimsel araştırmalar şunu göstermiştir ki okul öncesi eğitimi bir yıl alan hiç almayana göre daha başarılı, iki yıl alan bir yıla göre başarılı, üç yıl alan da iki yıl alana göre başarılı" ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanıİsmet Yılmazöğretmen Ataması
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