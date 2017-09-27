Bakan Özhaseki: 'Bütünşehir Yasası'nın kapsamı genişliyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2017’nin başında mevcut mevzuattan kaynaklı, il belediyeleri ile merkez ilçe belediyeleri arasında hizmet sunumunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışma yapılması talimatını vermişti. Erdoğan, gerekirse büyükşehir olmak için gerekli nüfus kriterinin düşürülerek, büyükşehir sayısının artırılabileceğine dikkat çekmişti.

BAKAN ÖZHASEKİ: BİRÇOK ŞEHİR BUNA KATILACAK...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütünşehir Yasası" açıklamalarına ilişkin konuştu. Bakan Özhaseki, "30 büyükşehirde uygulanan Bütünşehir Yasası, Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi biraz daha yaygınlaştırılacak. Birçok şehir daha buna katılacak. Ufak tefek de şikayetler alıyoruz. Büyükşehir ile ilçe belediye başkanlıkları arasındaki uzlaşmazlıkların da giderildiği bir yasa hazırlıyoruz. İnşallah Meclisin çalışma sistematiği içerisinde bunu getireceğiz. Orada uzun uzadıya tartışacağız ve geliştireceğiz" dedi.