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Bakan müjdeyi verdi! FSM bugün trafiğe açılıyor

Ulaştırma Bakanı Arslan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde TAK kurulumu nedeniyle kapalı bulunan şeritlerin bugün saat 18.00 itibarıyla trafiğe açılacağını belirtti

Bakan müjdeyi verdi! FSM bugün trafiğe açılıyor

Ulaştırma Bakanı Arslan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde TAK kurulumu nedeniyle kapalı bulunan şeritlerin bugün saat 18.00 itibarıyla trafiğe açılacağını belirtti

19 Ekim 2017 Perşembe 15:51
Bakan müjdeyi verdi! FSM bugün trafiğe açılıyor
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ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı  Ahmet Arslan'ın,  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlatılan TAK kurulum çalışmalarına ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Arslan açıklamasında, " Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 23  Eylül 2017 tarihinde başlatılan otoyol üzerine güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon (TAK) kurulum çalışmalarını, arkadaşlarımızın özverili çalışmaları neticesinde planlanandan 20 gün önce tamamlamış bulunuyoruz.  20 Kasım 2017 tarihinde saat 22: 00'de açılması planlanan köprüdeki kapatılan şeritler, bugün saat 18: 00 itibariyle tekrar trafiğe açılacaktır" dedi.

"OLABİLDİĞİNCE ERKEN BİTİRDİK"

Bakan  Ahmet Arslan açıklamasında, "Köprü üzerindeki çalışmalar İstanbullu vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla 7 gün 24 saat sürdürülmüş ve olabildiğince erken bitirilmiştir. Kurulum çalışmalarını anlayışla karşıladıkları için İstanbullu vatandaşlarımıza öncelikle şükranlarımızı sunuyorum. Özverili çalışmalarından ötürü de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Fatih Sultan MehmetFatih SultanAhmet Arslanİstanbul
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