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"Bakan geliyor, açılış var" diyerek dolandırıcılık

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, "Bakan açılışa geliyor, mevlit için hayvan keseceğiz" diyerek hayvan alıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı

"Bakan geliyor, açılış var" diyerek dolandırıcılık

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, "Bakan açılışa geliyor, mevlit için hayvan keseceğiz" diyerek hayvan alıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı

03 Ocak 2018 Çarşamba 18:58
"Bakan geliyor, açılış var" diyerek dolandırıcılık
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İDDİAYA göre, Cihadiye, Fevziye ve Karapınar mahallelerine otomobille  gelen U.K. (30) ve İ.S., kendilerini iş adamı olarak tanıttı.
 
Şüpheliler, "Açılış var, bakan gelecek mevlit okutacağız, adaklık  küçükbaş hayvan lazım. Parasını sonra getireceğiz." diyerek vatandaşlardan  küçükbaş hayvan alıp, kullanılmayan bir telefon numarası verdi.
Telefona ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların ihbarı  üzerine Pamukova Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.
 
Ekipler, U.K. ve İ.S'yi, Adapazarı ilçesinde kiraladıkları otomobilde  gözaltına aldı.
 
Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan  şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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SakaryaPamukova
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