"Bakan geliyor, açılış var" diyerek dolandırıcılık

İDDİAYA göre, Cihadiye, Fevziye ve Karapınar mahallelerine otomobille gelen U.K. (30) ve İ.S., kendilerini iş adamı olarak tanıttı.



Şüpheliler, "Açılış var, bakan gelecek mevlit okutacağız, adaklık küçükbaş hayvan lazım. Parasını sonra getireceğiz." diyerek vatandaşlardan küçükbaş hayvan alıp, kullanılmayan bir telefon numarası verdi.

Telefona ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların ihbarı üzerine Pamukova Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.



Ekipler, U.K. ve İ.S'yi, Adapazarı ilçesinde kiraladıkları otomobilde gözaltına aldı.



Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.