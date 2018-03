Bakan Bozdağ: FETÖ'den 32 bin kişi tutuklandı

ADALET Bakanı BEKİR BOZDAĞ NTV'de soruları yanıtlıyor. Bozdağ, emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un ikinci darbe girişimi iddiasına ilişkin olarak, "Bir takım aşiretlerin banka borçlarının ödendiği iddiası asılsız" dedi.

"Fethullah Gülen'in geçici tutuklanma talebimizle ilgili ABD 1-2 gün içerisinde kararlarını bildirecek" diyen Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:70 bin kişi civarında kişiyle ilgili işlem yapıldı. 32 bin civarında da tutuklama yapıldı ve süreç devam ediyor. Yeni tutuklananlar olabileceği gibi, tutuklananlardan adli kontrolle serbest bırakılanlar ya da serbest bırakılanlar olabilir. Yargılamanın nasıl yapılacağı tam olarak belli değil.



YARGILAMA İÇİN ÖZEL BİR YER KURULURMASI SÖZ KONUSU MU?

Duruşma salonu konusunda bazı yerlerde ihtiyaç var. İstanbul'da böyle bir ihtiyaç yok ama Ankara'da böyle büyük sanıklı davaların yapılacağı bir yer yok. Bu nedenle Sincan'da bu çalışma yapılıyor. Sadece bir yerde yargılanmıyorlar bütün Türkiye'de yargılamalar yapılıyor. Davaların binlerce sanıklı davalar gibi görülmesi bu işin sulandırılmasına ver gerçeğin ortaya çıkmasının engellenmesine yol açar. O nedenle bu davalar Türkiye'nin her yerinde görülecektir. Cumhuriyet Başsavcıları gerekli değerlendirmeleri yapıyorlar.



ADİL ÖKSÜZ MİT AJANI MI?

Adil Öksüz MİT ajanı falan değil. Bu bir akıl karıştırma şeyidir. FETÖ terör örgütünün Türkiye kamuoyuna sunduğu bir propagandadır. Onu söyleyen kimse FETÖ tarafından kullanılan bir zavallı. Kılıçdaroğlu'na bu bilgiyi getirene getireni araştırması gerekir. Ana muhalefet liderleri de dahil herkesin kendisine gelen bilgileri teyit etmesi lazım.

"Kılıçdaroğlu'na bilgi vereni FETÖ kullanıyordur. Bu adımlar Türkiye'nin bu yürüyen süreçte başarız olması için yapılan adımlardır. Adil Öksüz'ü bütün güvenlik güçleri arıyor. Aynı şekilde ben vatandaşlarımızdan Öksüz'ü görenlerin de güvenlik güçlerine haber vereceğine eminim. Adil Öksüz elbet yakalanacak.



NEDEN SERBEST BIRAKILDI?

Adil Öksüz'ün serbest bırakılması herkes gibi benim de kafamda bir soru. O gün orada bir sivilin bulunması tutuklanmayla ilgili somut delil açısından kuvvetli bir kanıt. Tutuklamayla ilgili tutunaklarda pek çok ihmal var. Hakimlerde ihmal var, jandarma ve polis tutunaklarında ihmal var. Ayrıca HSYK jandarma ve polis için suç duyurusunda bulundu. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı gerekli çalışmaları yapacak kasıt varsa cezalandırılacaklar kasıt yoksa bu Türkiye kamuoyuyla paylaşılacak.



BİN 500 İNFAZ KORUMA MEMURU GÖREVDEN ALINDI

Cezaevlerine ilişkin ilk günden beri gerekli tebdirleri aldık alıyoruz. Şu anda infaz koruma memurları üzerinde bir akıl yürütme yapıyoruz. Şu ana kadar 1500 kadar infaz koruma memuru şüphe nedeniyle görevden el çektirildi. FETÖ'yle bağlantısı olabileceğini değerlendirdiğimiz kim varsa gerekli işlemler yapılıyor. Devlet bunlarla ilgili tedbirleri alıyor. Hatta uçakla ve helikopterle bile gelecek saldırılara karşı tedbirler alındı. Şu anda Sincan'da ve Silivri'de uçuşa izin verilmiyor. Buralara hava savunma sistemleri kurduk. Aynı şekilde oralarda görevli olan jandarmanın da aldığı görevler var. Her türlü tedbir detaylı bir şekilde düşünülüyor. Cezaevlerinin içinde de dışında da her türlü tedbir alınmaktadır, alınmaya devam edilecektir.



"VATANDAŞLARIMIZ ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURABİLİR"

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru imkanı var. Zannediyorsam 2012'den beri bu yol açık. Vatandaşlarımız Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Bir kanunla FETÖ'den açığa alınan hakimlerin ve savcıların verdiği kararları yeniden yargılamaya açarsak o zaman bir sürü dava birikir. AYM'nin kendi hükümleri var ve bireysel başvuruyu yapanlar bu yolla hakkını arayabilir. Anayasa Mahkemesi hak ihlaliyle ilgili karar verirse yeniden yargılama yolu açılabilir.



ABD TALEBE YÖNELİK BİLGİYİ 1-2 GÜN İÇİNDE VERECEK"

Fethullah Gülen'in emir ve talimatıyla TSK içerisindeki Gülen'e bağlı FETÖ mensubu askerler ve onlara eklemlenen askerlerce ve sivillerle darbe teşebbüsü yapıldığına dair kimsenin şüphesi yok. Onda herkes hemfikir. Şu anda deliller bu darbe girişiminin Fethullah Gülen emriyle yapıldığı açıktır. Biz daha önceki 4 suçtan iadesini ve acilen tutuklanmasını talep ettik. Aramızdaki iade sözleşmesinin 9. maddesine göre ABD Fethullah Gülen'i tutuklamak zorunda. Tutukladıktan sonra bizden ek belge talep edebilir. İkinci olarak biz 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Ankara'nın verdiği tutuklama kararını da ilettik. Karar acil tutuklanmasını gerektiğini ve gerekçelerini somut bir şekilde ortaya koyuyor. ABD Başkan Yardımcısı'yla yaptığımız ikili görüşmede darbe girişimiyle ilgili kendilerine somut deliller gelmeye başladığını ifade etti. Onlar değerlendirmemizin sonucunu 1-2 gün içerisinde ileteceklerini ifade ettiler.



DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.