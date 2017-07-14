Bakan Arslan: Hainlerin hainliğini unutturmamamız lazım

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Atatürk Havalimanı’nda görevli gazetecilerin objektiflerine yansıyan fotoğraf kareleri, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde sergilendi. Serginin açılışı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yapıldı. Törene Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Orhan Birdal, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, TAV Havalimanları CEO’su Sani Şener, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak ile Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin yanı sıra sergide fotoğrafları yer alan havalimanı muhabirleri ve terminal çalışanları katıldı.

“15 Temmuz Demokrasi ve Birlik” sergisinin açılışında konuşan Bakan Arslan, “Bugün burada olmamızın bir sebebi var. O gece hiç ummadığımız bir hainlikle karşı karşıya kaldık. Necip Türk milleti 80 milyon genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle diline dinine, ırkına mezhebine ve etnik yapısına bakmadan millet olma şuuruyla meydanlara indi. Yine bu coğrafyada geçmişte yazdığımız gibi bir kahramanlık destanı daha yazıldı. Elbette ki kahramanlık destanları tek başına yazılmaz. Bu kahramanlık destanını yazan çok kişi var. Bunun bilincindeyiz. Herhalde birinci sıraya koymak gerekirse, 80 milyonu millet olma şuuruyla meydanlara inen gözünü kırpmadan tankın altına yatan, jetin, helikopterin yağdırdığı kurşunların karşısında göğsünü siper eden şehit olmayı göze alan bu millet birinci sıradadır. Bu milletin bir evladı olmaktan ve bu ecdadın torunu olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Hainlerin hainliğini unutturmamamız lazım”

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kahramanca mücadele örneğinin gösterildiğinin altını çizen Bakan Arslan, “Dünyanın ve İstanbul’un da göz bebeği olan Atatürk Havalimanı’nın sağlıklı, doğru çalışması, Sayın Cumhurbaşkanı'nı ağırlayıp milletiyle buluşturmasına aracılık ederken hainlerin hedef noktalarının başındaydı. Nitekim ilk saatlerden itibaren gerek havalimanı yönetimini ele geçirmek, gerek kuleyi ele geçirmek, gerekse apron ve itfaiye hizmetlerini aksatmak adına olağanüstü bir gayretle buraya hücum ettiler. İlk andan itibaren havalimanı yetkilileri ciddi bir telefon trafiğiyle onların yapmak istediğinin tam tersi liderini milletiyle buluşturmak için o gece teyakkuzdaydı. O yüzden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O akşam bir kahramanlık destanı yazıldıysa herkes bilsin ki bu destanı yazarken bu işin bir ekip ruhuyla hareket etmenin sonucu olduğunu biliyorlardı. Muhteşem bir destan yazdılar. Biz diyoruz ki bu milletinizin kahramanlığını unutturmamamız lazım. Ama hainlerin de hainliğini unutturmamamız ve unutmamamız lazım. Gelecek nesillere de bunu doğru anlatmak lazım” dedi.

“Milletimiz darbecilere darbe yaptı”

Kalkışmanın yaşandığı gece Atatürk Havalimanı’nda da önemli anların yaşandığına dikkat çeken Bakan Arslan, “Bunu kayıt altına alarak tarihe not düşmek, unutmamak ve unutturmamak adına çok önemli bir görev ifa ettiniz. Bugünkü sergi de onun bir göstergesi. O nedenle bu sergiyi çok önemsiyoruz. Biliyoruz ki buradaki herkes özellikle mesai arkadaşlarımız; kulede olmak kolay değil. Her zaman mesailerinin hassasiyet gerektirdiğini, dikkat gerektirdiğini ve saniyelerle karar vermeleri gerektiğini bilen arkadaşlarımız belki de o tecrübeyle hareket ettiler. Çünkü hep dakik ve doğru karar vermesi gereken, bir sonraki adımı planlayan arkadaşlarımız o akşam da başarılı bir şekilde görevlerini ifa ettiler. Cumhurbaşkanımızın uçağının Atatürk Havalimanı’na teker koyana kadar bir film değil, onlarca filme konu olabilecek olayların yaşandığı bir kahramanlık destanıydı. O destan o gece yazıldı, elbette buradaki arkadaşlarımızla birlikte milletimiz darbecilere darbe yaptı. Bu milletin başına çorap geçirmek isteyenlere, çorap örmek isteyenlere tam sersine çorabı örüp onların başına geçirdi” ifadelerini kullandı.

Havalimanları Muhabirleri Derneği Kurucu Başkanı Faik Kaptan ise, “Atatürk Havalimanı o gece ülkenin kalbinin attığı birkaç noktadan biriydi. Öncelikle sayın cumhurbaşkanımız buradaydı. Cumhurbaşkanımızın burada yaptığı açıklamaları arkadaşlarımız canlı yayınlarla tüm yurda ve dünyaya duyurdu. İşin en güzel tarafı kalkışmanın hemen ardından kurulan kriz masası olaya kısa sürede hakim oldu. Resmi ve özel tüm kuruluşlar kenetlendi ve büyük bir süratle dünyada eşi görülmemiş bir örnek gösterilip, aynı gün havalimanımız uçuşlara açıldı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Toplam 35 fotoğraftan oluşan sergi, yaklaşık bir ay süreyle Dış Hatlar Terminali gidiş katında yolcular tarafından ziyaret edilebilecek.