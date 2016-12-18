Bahçeli’den sağduyu çağrısı

DÜN Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere karşı düzenlenen hain terör saldırının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kişisel twitter hesabından sağduyu çağrısında bulundu. Bahçeli’nin açıklamaları şu şekilde:

“BÜYÜK BİR OYUN SAHNELENİYOR”

“Türkiye bir yanda 15 Temmuz ve sonrası şiddeti artan terörle mücadele ederken diğer yanda özlem ve hayallerini diri tutmaya çalışıyor. Terör devasa bir milletin ocağına ateş düşürüyor! Kalkmak, doğrulmak istiyoruz; ne var ki her seferinde yeni bir ateşle yanıyoruz. Son bir hafta içinde önce Beşiktaş, ardından Kayseri derken, 58 şehidimizin acısıyla kavrulduk. Farkında mısınız, sürekli can veriyoruz. Terör örgütleri aralarında kurduğu zalim ittifakla Türkiye’ye meydan okuyor. FETÖ’nün bıraktığı yerden PKK, PYD ve diğerleri devam ediyor. Milli mukavemetimizi kırmak, milli birliğimizi yıkmak için büyük bir oyun sahneleniyor. Birbirimize düşmemiz planlanıp provoke ediliyor. “

SAĞ DUYU ÇAĞRISI

“Şu anda muhtaç olduğumuz şey, merhum Cemil Meriç’in ifadesiyle söyleyecek olursam; ölçüdür, dengedir, soğukkanlılıktır. Gerisi maceradır. Ne kadar haklı olsak da, ne kadar dayanılmaz saldırılara maruz kalsak da, sağduyumuzu kaybetmeyeceğiz, dahası oraya buraya savrulmayacağız. Hainler sokakların karışmasını istiyor. Dağda yapamadıklarını şehirlerde görmeyi umuyor. Oyuna gelemeyiz, oyunculara kanamayız.”

“FİSTAN GİYİP SIKIYI GÖRÜNCE KAÇIYORLARDI”

“Bir vatanımız, bir istikbalimiz var. Geçmişte daha korkunç tuzak ve tahrikleri bertaraf etmiş bir milletin henüz yazılmamış destanları var. Çarşı iznine çıkmış savunmasız evlatlarımıza kast etmiş korkak ve alçakların Türkiye’yi karıştırmasına müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Onlar fistan giyip sıkıyı görünce kaçıyorlardı. Onlar insanlık tarihinin yüz karaları, onlar yaratılmışların en aşağısıdır.Ve onlar katildir. Türkiye’nin gündemini katiller belirleyemez. Hassasiyetlerimizi kaşıyarak ülkemizi iç kargaşa ve çatışma ortamına sürüklemeyi başaramazlar.”

“PROVOKASYONLARIN CAZİP DAVETİNE TAMAM DİYEMEYİZ”

Devlet güçlüdür, ihanetin hakkından gelecektir. Zira başka çare yoktur. Bize düşen omuz vermek, dua etmek, mücadeleyi kolaylaştırmaktır. İçimiz yansa da, provokasyonların cazip davetine tamam diyemeyiz. Binaların kundaklanmasını doğru ve makul göremeyiz. Hainlerin amacı milli aklı karıştırmak, toplumsal düzeni baltalamak, herkesin kendine göre kurguladığı hak arayışını hızlandırmaktır. Huzursuzluk ve istikrarsızlık kendi içinde yeni cevaplar üretecek, yeni arayışlara kapı açacaktır. Ve bu demokratik sınırlarda olacaktır.

“KÜRT KÖKENLİ KARDEŞLERİM DE TERÖRÜN CEREME VE CEFASINI ÇEKMİŞLERDİR”

“Kürt kökenli kardeşlerim de terörün cereme ve cefasını çekmişlerdir. Bombacı canavarlara en kesif tepkiyi mutlaka göstereceklerdir. Türk-Kürt arasına nifak sokarak kanlı boğuşmaya çekmek hiçbir şerefsizin ulaşamayacağı kör bir gayedir. Millet birliğine sahip çıkacaktır. Terör zulümdür ve zulüm karşısında tarafsız kalmak günaha, dökülen kanlara, ihanete ortak olmaktır. Millet zulme rıza göstermeyecektir. Türk tarihi aynı zamanda kardeşliğin, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın tarihidir.Bu tarihi tersine çevirmek iblis uşaklarına nasip olmayacaktır. Milletim üzülmesin, hüzünlenmesin, kaygı ve korku taşımasın, karamsarlığa düşmesin. Hiçbir çıldırmış istiklalimizi söndüremeyecektir. Her nefes alışımızda içimiz vatan aşkıyla dolarken, yediği içtiği haram zıkkım olan zillet ve rezaletin kölelerine birlikte engel olacağız. Bilesiniz ki, Allah bizimledir, çünkü Allah doğrunun, doğru olanın,mazlum gönüllerin yanındadır, yarım kalan ümitlerin yegane yardımcısıdır. Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacip’in şu sözleri hepimizin rehberidir: “Onurla insan düşmanı dağıtır, düşmandan önce onursuz kaçar.”

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