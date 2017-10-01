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Bahçeli'den Kuzey Irak açıklaması: Türkiye'ye yakışan...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı, Barzani referandumdan bütün unsurlarıyla vazgeçtiğini ifade ederse, o zaman orada yaşayan Kürt ve diğer topluluklara her konuda yardımcı olunabileceğini ifade ediyor ki bu, Türkiye'ye yakışır, insancıl bir yaklaşımdır" dedi

Bahçeli'den Kuzey Irak açıklaması: Türkiye'ye yakışan...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı, Barzani referandumdan bütün unsurlarıyla vazgeçtiğini ifade ederse, o zaman orada yaşayan Kürt ve diğer topluluklara her konuda yardımcı olunabileceğini ifade ediyor ki bu, Türkiye'ye yakışır, insancıl bir yaklaşımdır" dedi

01 Ekim 2017 Pazar 20:35
Bahçeli'den Kuzey Irak açıklaması: Türkiye'ye yakışan...
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BAHÇELİ, Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen yeni yasama yılı  resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı 'Kuzey Irak'ta geri adım olursa oradaki  kardeşlerimizi yalnız bırakmayız' gibi ifade kullandı. Bunu nasıl  değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, şunları söyledi:
 
"Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasının çok özet, net ifadelerle dolu  bir metin olduğu anlaşılıyor. Burada dikkat çeken konulardan bir tanesi hem  Türkiye'nin genel, sosyoekonomik meseleleri yanında özellikle Güneydoğu ve Irak  çevresindeki olaylar üzerinde de bazı ifadeler kullandı.
 
Sayın Cumhurbaşkanı, Barzani referandumdan bütün unsurlarıyla  vazgeçtiğini ifade ederse, o zaman orada yaşayan Kürt ve diğer topluluklara her  konuda yardımcı olunabileceğini ifade ediyor ki bu, Türkiye'ye yakışır, insancıl  bir yaklaşımdır. Ama bir kuru inat devam ederse, orada Türkiye'yi tehdit eden  unsurlar devam ederse, o zaman ne yapılması gerektiğini de ifade eden cümleler  bulunmaktadır."
 
Bir gazetecinin "Perşembe günü Cumhurbaşkanı ile bir araya  geleceksiniz galiba. Konu Irak mı olacak?" sorusuna Bahçeli, "Konuyu bilemiyorum.  Kendilerinin takdirinde." karşılığını verdi.
 
Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin uyum  yasalarıyla ilgili bir soru üzerine, "Uyum yasalarıyla ilgili olarak MHP'nin bir  çalışma grubu var. Grup başkanvekillerimiz de konu üzerindeki çalışmalarını  ayrıca sürdürmektedir. Siyasi iktidardan gelen bir metin olursa, onun üzerinde de  çalışmak ve düşünmek suretiyle en kısa zamanda uyum yasalarının çıkmasına katkı  sağlayabiliriz." diye konuştu.
 
Bahçeli, bu yasaların çıkması için yasal bir mecburiyet  bulunduğunu  söyledi.
 
Bir gazetecinin "HDP Mecliste yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı 'Onların yeri  Kandil' dedi" ifadesi üzerine Bahçeli, "Mecliste bulunmaları veya bulunmamaları  arasında bizim açımızdan bir fark yoktur." dedi.
 
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Seçim ve Siyasi Partiler Yasası'nın  değişmesini de beklemeli miyiz?" sorusu üzerine ise, "Bugünkü konuşmanın  içerisinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi suretiyle mevzuattaki  bazı kavramların tekrar gözden geçirilip yeni ifadesini bulması gerekmektedir.  Kastettiği odur. Uyum yasalarıyla ilgili siyasi iktidarın bir hazırlığı olursa,  MHP de var olan hazırlığı ile karşılaştırma yapar ve Meclisten süratli geçmesini  sağlayacak katkıyı verir." diye konuştu.
 
Ekonomiyle ilgili "torba tasarı"ya ilişkin de Bahçeli, bu konuda grup  başkanvekillerinin çalıştığını, Meclise geldiğinde MHP'nin görüşlerini ifade  edeceğini söyledi.
 
Öte yandan resepsiyon devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel  Başkanı Devlet Bahçeli, tören salonunun yanında bulunan Mermerli Salon'da bir  araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
 

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Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliCumhurbaşkanıBarzani
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