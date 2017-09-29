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Bağdat yönetiminden açıklama: Yürürlüğe girdi

Bağdat yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki havalimanlarında uçuşların durdurulması kararının yürürlüğe girdiğini duyurdu

Bağdat yönetiminden açıklama: Yürürlüğe girdi

Bağdat yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki havalimanlarında uçuşların durdurulması kararının yürürlüğe girdiğini duyurdu

29 Eylül 2017 Cuma 18:33
Bağdat yönetiminden açıklama: Yürürlüğe girdi
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IRAK merkezi hükümeti, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin  (IKBY) kontrolündeki havalimanlarında uçuşların durduruluması kararı"nın  yürürlüğe girdiğini duyurdu. 
 
Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, "IKBY'nin kontrolünde  bulunan havalimanlarındaki uçuşların durudurulması kararı yürürlüğe girdi."  denildi.
 
Bağdat hükümeti geçen salı günü, bölgesel yönetime IKBY'deki  gayrimeşru referandumdan dolayı Erbil ve Süleymaniye havalimanları ile kara sınır  kapılarının üç gün içinde kendilerine teslim edilmesi uyarısında bulunmuştu.
 
IKBY Bakanlar Kurulu ise "anayasaya aykırı olduğunu" öne sürerek bu  talebi reddetmişti.
 
IKBY Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, son gelişmelerin  ardından, askeri, diplomatik ve Birleşmiş Milletler'e (BM) ait  seferler dışında  tüm uluslararası uçuşların bugün yerel saatle 18.00'den sonra askıya alınacağını  açıklamıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat YönetimiIrak Kürt Bölgesel Yönetimi
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