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Bagajda bulunan yavru köpekler ihaleyle satılacak

Edirne'de bir otomobilin bagajında bulunan 5 yavru köpek, karantina süresinin dolmasının ardından, ihaleyle satışa sunulacak

Bagajda bulunan yavru köpekler ihaleyle satılacak

Edirne'de bir otomobilin bagajında bulunan 5 yavru köpek, karantina süresinin dolmasının ardından, ihaleyle satışa sunulacak

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:58
Bagajda bulunan yavru köpekler ihaleyle satılacak
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EDİRNE Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta bir otomobilin  bagajında bulunan ve yurda Kaçak olarak getirildiği belirlenen 3'ü Çin aslanı, biri Shar Pei ve diğeri Pug cinsi  5 yavru köpeğin bakımı, veteriner kontrolünde  yapılıyor.

Karantina sürelerinin dolmasının ardından yavru köpekler, Tasfiye  Hizmetleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından ihaleye çıkarılarak satılacak.

Avrupa ülkelerinden zaman zaman Türkiye'ye kaçak yollarla evcil hayvan  getirme girişimleri gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde sınırda  engelleniyor.

Türkiye'de evcil hayvan satan dükkanlarda yüksek fiyatlarda el  değiştirdiği için sık sık bu yola başvuran hayvan tacirleri, kedi ve köpek  yavrularını ilaçla uyutarak zulalarda, gümrükten geçirmeye çalışıyor. Bu durum  ise birçok hayvanın yolda telef olmasına yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
EdirneKöpekKarantina
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