'Badem'i ambulansla kaçırdılar

ÇEVREDEKİ güvenlik kameralarına yansıyan ilginç olayda, yeşil alanda oynayan köpeğin yanına yanaşan ambulansın ilk önce şoförü köpeği seviyor. Daha sonra ise köpek yan tarafa geçince ambulansın kapısını açan sağlık çalışanı köpeği alarak hareket ediyor. Köpeğin sahibi Şahin, görüntüleri izledikten sonra karakola giderek şikayetçi olurken, köpeğini geri istediğini söyledi.

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