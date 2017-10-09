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'Badem'i ambulansla kaçırdılar

İstanbul Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde Erdoğan Şahin'e ait 'Badem' isimli American cocker cinsi köpeğin, ambulans çalışanları tarafından alınması büyük şaşkınlık yarattı

'Badem'i ambulansla kaçırdılar

İstanbul Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde Erdoğan Şahin'e ait 'Badem' isimli American cocker cinsi köpeğin, ambulans çalışanları tarafından alınması büyük şaşkınlık yarattı

09 Ekim 2017 Pazartesi 18:06
'Badem'i ambulansla kaçırdılar
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ÇEVREDEKİ güvenlik kameralarına yansıyan ilginç olayda, yeşil alanda oynayan köpeğin yanına yanaşan ambulansın ilk önce şoförü köpeği seviyor. Daha sonra ise köpek yan tarafa geçince ambulansın kapısını açan sağlık çalışanı köpeği alarak hareket ediyor. Köpeğin sahibi Şahin, görüntüleri izledikten sonra karakola giderek şikayetçi olurken, köpeğini geri istediğini söyledi. 

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İstanbulŞişli İzzetpaşa MahallesiAmerican Cocker
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