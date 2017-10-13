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Babasının mezarında ölü bulundu

Denizli'de hurdacılık yapan 29 yaşındaki Mustafa Tetik, Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde, kendisiyle aynı yaştayken vefat eden babasının mezarı başında minibüsünde ölü bulundu. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Tetik'in ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi

Babasının mezarında ölü bulundu

Denizli'de hurdacılık yapan 29 yaşındaki Mustafa Tetik, Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde, kendisiyle aynı yaştayken vefat eden babasının mezarı başında minibüsünde ölü bulundu. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Tetik'in ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi

13 Ekim 2017 Cuma 18:41
Babasının mezarında ölü bulundu
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DENİZLİ'DE hurdacılık yapan, evli ve 3 çocuk babası Mustafa Tetik, dün memleketi Manisa'nın Akhisar İlçesi'ndeki akrabaları ve arkadaşlarını ziyarete geldi, akşam da ortadan kayboldu. Merak eden arkadaşları, kendisini aramaya çıktı. Arkadaşları, Tetik'in 20 SN 283 plakalı minibüsünün Akhisar'daki yeni mezarlıkta olduğunu fark etti. Merak edip minibüsün yanına giden arkadaşları, Mustafa Tetik'i araçta hareketsiz yatarken bulup, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücunda herhangi bir yara ve darp izi bulunmayan Tetik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Tetik'in 1997 yılında, kendisi gibi 29 yaşındayken vefat eden babası Selahattin Tetik'in mezarı başında, minibüsünde ölü bulunması dikkati çekti. 
Kalbinde pil takılı olduğu öğrenilen Tetik'in cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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DenizliMustafa TetikManisaAkhisar
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